В Кувейте не зафиксировали рост уровня радиации после атак США на Иран

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Центр химической защиты и радиационного мониторинга Кувейта не фиксирует рост уровня радиации в пределах страны на фоне ударов США по ядерным объектам Ирана, сообщает нацгвардия Кувейта. "Центр химической защиты и радиационного мониторинга имени Его Высочества шейха Салема аль-Али не зафиксировал повышения уровней радиации в атмосфере и водах Кувейта, ситуация остается в норме", - говорится в сообщении на странице национальной гвардии Кувейта в соцсети X. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Центр химической защиты и радиационного мониторинга Кувейта не фиксирует рост уровня радиации в пределах страны на фоне ударов США по ядерным объектам Ирана, сообщает нацгвардия Кувейта.
"Центр химической защиты и радиационного мониторинга имени Его Высочества шейха Салема аль-Али не зафиксировал повышения уровней радиации в атмосфере и водах Кувейта, ситуация остается в норме", - говорится в сообщении на странице национальной гвардии Кувейта в соцсети X.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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