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В Курске воссоздали изображение мемориала "Курская битва" - РИА Новости, 22.06.2025
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02:36 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/kursk-2024557133.html
В Курске воссоздали изображение мемориала "Курская битва"
В Курске воссоздали изображение мемориала "Курская битва" - РИА Новости, 22.06.2025
В Курске воссоздали изображение мемориала "Курская битва"
Изображение мемориального комплекса "Курская битва" и подпись "80 лет Победы" воссоздали при помощи более чем восьми тысяч лампад и свечей в Курске в рамках... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T02:36:00+03:00
2025-06-22T02:36:00+03:00
общество
курск
курская область
александр хинштейн
день памяти и скорби
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КУРСК, 22 июн - РИА Новости. Изображение мемориального комплекса "Курская битва" и подпись "80 лет Победы" воссоздали при помощи более чем восьми тысяч лампад и свечей в Курске в рамках акции "Огненные картины войны", передает корреспондент РИА Новости. Ночью 22 июня в Курске перед ступенями у входной группы Мемориала памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в рамках акции "Огненные картины войны" были зажжены более восьми тысяч свечей и лампад, сложенные в изображение мемориального комплекса "Курская битва" и подпись "80 лет Победы". "Сегодня для нас это имеет особое значение, особый смысл. Что такое фашизм и как он страшен, жители региона, увы, сумели убедиться по прошествии восьми с лишним десятилетий... Сегодня мы вспоминаем ту ночь, 22 июня 1941-го года. Ночь, когда закончились выпускные, ночь с субботы на воскресенье, когда десятки миллионов наших людей по всей стране отдыхали, гуляли, наслаждались жизнью, верили в завтрашнее светлое воскресенье, не веря, не думая, не ведая, что начнется самая страшная в истории война", - сказал журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время акции. Всероссийская акция "Огненные картины войны" проводится ежегодно в ночь с 21 на 22 июня в память о героическом подвиге советского народа во времена Великой отечественной войны. Цель акции – формирование патриотических ценностей, уважительного отношения к историческому прошлому и сохранению памяти о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
https://ria.ru/20250622/lugansk-2024551427.html
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общество, курск, курская область, александр хинштейн, день памяти и скорби
Общество, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, День памяти и скорби
В Курске воссоздали изображение мемориала "Курская битва"

В Курске на акции Огненные картины войны зажгли более восьми тысяч свечей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСтарт всероссийской акции "Свеча памяти"
Старт всероссийской акции Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Старт всероссийской акции "Свеча памяти"
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КУРСК, 22 июн - РИА Новости. Изображение мемориального комплекса "Курская битва" и подпись "80 лет Победы" воссоздали при помощи более чем восьми тысяч лампад и свечей в Курске в рамках акции "Огненные картины войны", передает корреспондент РИА Новости.
Ночью 22 июня в Курске перед ступенями у входной группы Мемориала памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в рамках акции "Огненные картины войны" были зажжены более восьми тысяч свечей и лампад, сложенные в изображение мемориального комплекса "Курская битва" и подпись "80 лет Победы".
Акция Огненные картины войны - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Луганске из свечей выложили силуэт легендарного Комбата
00:23
"Сегодня для нас это имеет особое значение, особый смысл. Что такое фашизм и как он страшен, жители региона, увы, сумели убедиться по прошествии восьми с лишним десятилетий... Сегодня мы вспоминаем ту ночь, 22 июня 1941-го года. Ночь, когда закончились выпускные, ночь с субботы на воскресенье, когда десятки миллионов наших людей по всей стране отдыхали, гуляли, наслаждались жизнью, верили в завтрашнее светлое воскресенье, не веря, не думая, не ведая, что начнется самая страшная в истории война", - сказал журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время акции.
Всероссийская акция "Огненные картины войны" проводится ежегодно в ночь с 21 на 22 июня в память о героическом подвиге советского народа во времена Великой отечественной войны. Цель акции – формирование патриотических ценностей, уважительного отношения к историческому прошлому и сохранению памяти о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Старт всероссийской акции Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
У Музея Победы в Москве началась акция "Свеча памяти"
00:14
 
ОбществоКурскКурская областьАлександр ХинштейнДень памяти и скорби
 
 
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