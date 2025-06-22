https://ria.ru/20250622/kursk-2024557133.html

В Курске воссоздали изображение мемориала "Курская битва"

В Курске воссоздали изображение мемориала "Курская битва" - РИА Новости, 22.06.2025

В Курске воссоздали изображение мемориала "Курская битва"

Изображение мемориального комплекса "Курская битва" и подпись "80 лет Победы" воссоздали при помощи более чем восьми тысяч лампад и свечей в Курске в рамках... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T02:36:00+03:00

2025-06-22T02:36:00+03:00

2025-06-22T02:36:00+03:00

общество

курск

курская область

александр хинштейн

день памяти и скорби

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КУРСК, 22 июн - РИА Новости. Изображение мемориального комплекса "Курская битва" и подпись "80 лет Победы" воссоздали при помощи более чем восьми тысяч лампад и свечей в Курске в рамках акции "Огненные картины войны", передает корреспондент РИА Новости. Ночью 22 июня в Курске перед ступенями у входной группы Мемориала памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в рамках акции "Огненные картины войны" были зажжены более восьми тысяч свечей и лампад, сложенные в изображение мемориального комплекса "Курская битва" и подпись "80 лет Победы". "Сегодня для нас это имеет особое значение, особый смысл. Что такое фашизм и как он страшен, жители региона, увы, сумели убедиться по прошествии восьми с лишним десятилетий... Сегодня мы вспоминаем ту ночь, 22 июня 1941-го года. Ночь, когда закончились выпускные, ночь с субботы на воскресенье, когда десятки миллионов наших людей по всей стране отдыхали, гуляли, наслаждались жизнью, верили в завтрашнее светлое воскресенье, не веря, не думая, не ведая, что начнется самая страшная в истории война", - сказал журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время акции. Всероссийская акция "Огненные картины войны" проводится ежегодно в ночь с 21 на 22 июня в память о героическом подвиге советского народа во времена Великой отечественной войны. Цель акции – формирование патриотических ценностей, уважительного отношения к историческому прошлому и сохранению памяти о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

https://ria.ru/20250622/lugansk-2024551427.html

https://ria.ru/20250622/pamyat-2024550772.html

курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, курск, курская область, александр хинштейн, день памяти и скорби