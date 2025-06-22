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Иран впервые использовал ракеты Kheibar против Израиля после ударов США

Иран впервые использовал ракеты Kheibar против Израиля после ударов США - РИА Новости, 22.06.2025

Иран впервые использовал ракеты Kheibar против Израиля после ударов США

Тегеран впервые использовал новые ракеты Kheibar против Израиля после ударов США по Ирану, передает Mehr. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:17:00+03:00

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сша

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. Тегеран впервые использовал новые ракеты Kheibar против Израиля после ударов США по Ирану, передает Mehr."Ракета Kheibar впервые была запущена в сторону Израиля во время этой операции", — сообщило агентство со ссылкой на КСИР.Со своей стороны, ЦАХАЛ заявила, что ВВС страны начали серию ударов по военным целям на западе Ирана.Атака США на ИранРеакция в миреАтаку США уже раскритиковали на международном уровне:Что пишут зарубежные СМИОбострение ирано-израильского конфликта

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https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

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Последствия атаки Ирана на Тель-Авив Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива и повредила десятки зданий на сотни метров вокруг в ходе обстрела в воскресенье утром, спасательные службы ведут разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. Район попадания оцеплен военными и полицией. Взрывной волной были повреждены офис банка и многочисленные кафе на соседних улицах. По данным службы скорой помощи Израиля, в результате утреннего обстрела пострадали 16 человек, большинство из них получили легкие травмы. 2025-06-22T10:17 true PT0M43S

Ракетная атака Ирана на Тель-Авив Вторая воздушная тревога звучит в Тель-Авиве после ракетного залпа из Ирана, в городе звучат взрывы, передает корреспондент РИА Новости. Иранские СМИ публикуют, предположительно, кадры "прилетов" в Израиле, данные о местах ударов разнятся. 2025-06-22T10:17 true PT0M33S

Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T10:17 true PT0M33S

"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T10:17 true PT0M19S

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