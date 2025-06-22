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Иран впервые использовал ракеты Kheibar против Израиля после ударов США - РИА Новости, 22.06.2025
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10:17 22.06.2025 (обновлено: 17:51 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ksir-2024594762.html
Иран впервые использовал ракеты Kheibar против Израиля после ударов США
Иран впервые использовал ракеты Kheibar против Израиля после ударов США - РИА Новости, 22.06.2025
Иран впервые использовал ракеты Kheibar против Израиля после ударов США
Тегеран впервые использовал новые ракеты Kheibar против Израиля после ударов США по Ирану, передает Mehr. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:17:00+03:00
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сша
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антониу гутерреш
александрия окасио-кортес
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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. Тегеран впервые использовал новые ракеты Kheibar против Израиля после ударов США по Ирану, передает Mehr."Ракета Kheibar впервые была запущена в сторону Израиля во время этой операции", — сообщило агентство со ссылкой на КСИР.Со своей стороны, ЦАХАЛ заявила, что ВВС страны начали серию ударов по военным целям на западе Ирана.Атака США на ИранРеакция в миреАтаку США уже раскритиковали на международном уровне:Что пишут зарубежные СМИОбострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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РИА Новости
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Последствия атаки Ирана на Тель-Авив
Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива и повредила десятки зданий на сотни метров вокруг в ходе обстрела в воскресенье утром, спасательные службы ведут разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. Район попадания оцеплен военными и полицией. Взрывной волной были повреждены офис банка и многочисленные кафе на соседних улицах. По данным службы скорой помощи Израиля, в результате утреннего обстрела пострадали 16 человек, большинство из них получили легкие травмы.
2025-06-22T10:17
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PT0M43S
Ракетная атака Ирана на Тель-Авив
Вторая воздушная тревога звучит в Тель-Авиве после ракетного залпа из Ирана, в городе звучат взрывы, передает корреспондент РИА Новости. Иранские СМИ публикуют, предположительно, кадры "прилетов" в Израиле, данные о местах ударов разнятся.
2025-06-22T10:17
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PT0M33S
Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
2025-06-22T10:17
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PT0M33S
"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
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иран, сша, дональд трамп, антониу гутерреш, александрия окасио-кортес, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране, в мире, аббас аракчи, израиль
Иран, США, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Александрия Окасио-Кортес, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране, В мире, Аббас Аракчи, Израиль
Иран впервые использовал ракеты Kheibar против Израиля после ударов США

Иран впервые использовал новые ракеты Kheibar против Израиля после ударов США

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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. Тегеран впервые использовал новые ракеты Kheibar против Израиля после ударов США по Ирану, передает Mehr.
"Ракета Kheibar впервые была запущена в сторону Израиля во время этой операции", — сообщило агентство со ссылкой на КСИР.

Оружие принадлежит к последнему из четырех поколений ракет Khorramshahr, дальность полета — две тысячи километров.

Со своей стороны, ЦАХАЛ заявила, что ВВС страны начали серию ударов по военным целям на западе Ирана.

Атака США на Иран

  • Утром 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
  • Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

  • По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир.
  • Глава МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • По данным NBC, Белый дом готовится к ответному удару, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
  • В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов после атаки США, эту информацию подтвердило МАГАТЭ.
  • По данным Tasnim, ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения.
  • В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
  • Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00

Реакция в мире

Атаку США уже раскритиковали на международном уровне:
  • генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой миру и безопасности;
  • глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья считает, что авиаудары по иранским ядерным объектам нарушают нормы международного права;
  • МИД Венесуэлы назвал решение Штатов безответственным;
  • глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед заявил, что Трамп совершил военное преступление;
  • действия главы Белого дома осудили власти Ирака, Саудовской Аравии и Омана;
  • сенатор-демократ Крис Мерфи призвал Конгресс США проголосовать за проект о лишении Трампа полномочий втягивать страну в конфликт;
  • конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк отметила, что произошедшее — обоснование для импичмента;
  • конгрессмен-республиканец Томас Масси подчеркнул, что действия Вашингтона противоречат Конституции США.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Хуситы пообещали поддержать Иран
Вчера, 07:10

Что пишут зарубежные СМИ

  • Newsweek: внезапная военная кампания фактически втягивает США в новую войну на Ближнем Востоке, причем решение напрямую поступило от главнокомандующего, который дважды проводил антивоенные кампании на выборах в президенты.
  • Financial Times: решение нанести удар по Ирану знаменует потенциальный поворотный момент в президентстве Трампа после того, как он обещал быть миротворцем.
  • Axios: это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью, Трамп и многие его предшественники стремились его избежать, в том числе посредством дипломатии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В США раскрыли, что на самом деле уничтожил Трамп ударом по Ирану
Вчера, 08:48

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана;
  • Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
  • Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
  • Стороны конфликта обмениваются ударами несколько раз в день.
  • С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
  • В Иране сообщали о более чем 400 погибших мирных жителях и свыше трех тысяч пострадавших.
  • В Израиле заявили, что погибли более 20 человек, свыше 1200 получили ранения.
  • Тель-Авив грозит вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана.
  • Тегеран намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Москва ждет: у России есть ключ от израильско-иранской войны
20 июня, 08:00
 
ИранСШАДональд ТрампАнтониу ГутеррешАлександрия Окасио-КортесООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в ИранеВ миреАббас АракчиИзраиль
 
 
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