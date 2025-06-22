https://ria.ru/20250622/kravtsov-2024654963.html
Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах
Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах - РИА Новости, 22.06.2025
Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах
Раньше в школах было в ходу порядка 54 учебников истории, сегодня ситуация исправлена, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:41:00+03:00
2025-06-22T15:41:00+03:00
2025-06-22T15:41:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Раньше в школах было в ходу порядка 54 учебников истории, сегодня ситуация исправлена, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Было у нас порядка 54 учебников… Каждая школа практически работала по своей программе: в одной школе изучалась Сталинградская битва, в другой школе могла не изучаться, к сожалению. Сегодня мы эту ситуацию исправили", - сказал Кравцов президенту РФ Владимиру Путину на встрече с авторами учебников истории.
https://ria.ru/20250621/uchebniki-2024546183.html
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Путин на встрече с главными редакторами учебников истории
Путин на встрече с главными редакторами учебников истории
2025-06-22T15:41
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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах
Кравцов: раньше в школах было в ходу порядка 54 учебников истории