Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/kravtsov-2024654963.html
Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах
Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах - РИА Новости, 22.06.2025
Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах
Раньше в школах было в ходу порядка 54 учебников истории, сегодня ситуация исправлена, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:41:00+03:00
2025-06-22T15:41:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024652077_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35d96ed64045a7dbc2e2c30f92a06d5d.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Раньше в школах было в ходу порядка 54 учебников истории, сегодня ситуация исправлена, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Было у нас порядка 54 учебников… Каждая школа практически работала по своей программе: в одной школе изучалась Сталинградская битва, в другой школе могла не изучаться, к сожалению. Сегодня мы эту ситуацию исправили", - сказал Кравцов президенту РФ Владимиру Путину на встрече с авторами учебников истории.
https://ria.ru/20250621/uchebniki-2024546183.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с главными редакторами учебников истории
Путин на встрече с главными редакторами учебников истории
2025-06-22T15:41
true
PT2M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024652077_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ea456be18dbb8d86f8e356ca2f0e218.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах

Кравцов: раньше в школах было в ходу порядка 54 учебников истории

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Раньше в школах было в ходу порядка 54 учебников истории, сегодня ситуация исправлена, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Было у нас порядка 54 учебников… Каждая школа практически работала по своей программе: в одной школе изучалась Сталинградская битва, в другой школе могла не изучаться, к сожалению. Сегодня мы эту ситуацию исправили", - сказал Кравцов президенту РФ Владимиру Путину на встрече с авторами учебников истории.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Мединский назвал сроки появления новых учебников в школах
21 июня, 22:35
 
ОбществоРоссияСергей КравцовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала