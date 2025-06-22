https://ria.ru/20250622/kravtsov-2024654963.html

Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах

Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах - РИА Новости, 22.06.2025

Кравцов рассказал о ситуации с учебниками истории в школах

Раньше в школах было в ходу порядка 54 учебников истории, сегодня ситуация исправлена, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:41:00+03:00

2025-06-22T15:41:00+03:00

2025-06-22T15:41:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Раньше в школах было в ходу порядка 54 учебников истории, сегодня ситуация исправлена, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Было у нас порядка 54 учебников… Каждая школа практически работала по своей программе: в одной школе изучалась Сталинградская битва, в другой школе могла не изучаться, к сожалению. Сегодня мы эту ситуацию исправили", - сказал Кравцов президенту РФ Владимиру Путину на встрече с авторами учебников истории.

https://ria.ru/20250621/uchebniki-2024546183.html

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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин