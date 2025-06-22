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Глава "Курчатовского института" высказался о ядерной программе Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
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12:07 22.06.2025 (обновлено: 12:31 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/kovalchuk-2024613557.html
Глава "Курчатовского института" высказался о ядерной программе Ирана
Глава "Курчатовского института" высказался о ядерной программе Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
Глава "Курчатовского института" высказался о ядерной программе Ирана
Вопросы ядерной программы Ирана невозможно решать бомбардировками ядерных объектов, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:07:00+03:00
2025-06-22T12:31:00+03:00
курчатовский институт
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
сша
в мире
удар сша по ядерным объектам в иране
михаил ковальчук
хиросима (префектура)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вопросы ядерной программы Ирана невозможно решать бомбардировками ядерных объектов, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук."Невозможно" - так ответил Ковальчук на соответствующий вопрос журналиста "России 1" Павла Зарубина."Мы уже видели один раз бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которая не имела никакого смысла, кроме единственного - устрашения Сталина. Вот она была сделана, и сотни тысяч людей погибли. Поэтому я считаю, что это великолепный пример того, как не надо делать", - добавил Ковальчук.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
иран
сша
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
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курчатовский институт, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, сша, в мире, удар сша по ядерным объектам в иране, михаил ковальчук, хиросима (префектура), нагасаки (город), павел зарубин
Курчатовский институт, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, США, В мире, Удар США по ядерным объектам в Иране, Михаил Ковальчук, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Павел Зарубин
Глава "Курчатовского института" высказался о ядерной программе Ирана

"Курчатовский институт": вопросы ядерной программы Ирана нельзя решать ударами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМихаил Ковальчук
Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вопросы ядерной программы Ирана невозможно решать бомбардировками ядерных объектов, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"Невозможно" - так ответил Ковальчук на соответствующий вопрос журналиста "России 1" Павла Зарубина.
"Мы уже видели один раз бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которая не имела никакого смысла, кроме единственного - устрашения Сталина. Вот она была сделана, и сотни тысяч людей погибли. Поэтому я считаю, что это великолепный пример того, как не надо делать", - добавил Ковальчук.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Курчатовский институтВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранСШАВ миреУдар США по ядерным объектам в ИранеМихаил КовальчукХиросима (префектура)Нагасаки (город)Павел Зарубин
 
 
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