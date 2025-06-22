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Глава "Курчатовского института" высказался о ядерной программе Ирана
Глава "Курчатовского института" высказался о ядерной программе Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
Глава "Курчатовского института" высказался о ядерной программе Ирана
Вопросы ядерной программы Ирана невозможно решать бомбардировками ядерных объектов, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:07:00+03:00
2025-06-22T12:07:00+03:00
2025-06-22T12:31:00+03:00
курчатовский институт
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удар сша по ядерным объектам в иране
михаил ковальчук
хиросима (префектура)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вопросы ядерной программы Ирана невозможно решать бомбардировками ядерных объектов, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук."Невозможно" - так ответил Ковальчук на соответствующий вопрос журналиста "России 1" Павла Зарубина."Мы уже видели один раз бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которая не имела никакого смысла, кроме единственного - устрашения Сталина. Вот она была сделана, и сотни тысяч людей погибли. Поэтому я считаю, что это великолепный пример того, как не надо делать", - добавил Ковальчук.
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Курчатовский институт, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, США, В мире, Удар США по ядерным объектам в Иране, Михаил Ковальчук, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Павел Зарубин
Глава "Курчатовского института" высказался о ядерной программе Ирана
"Курчатовский институт": вопросы ядерной программы Ирана нельзя решать ударами