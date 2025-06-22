https://ria.ru/20250622/kovalchuk-2024613557.html

Глава "Курчатовского института" высказался о ядерной программе Ирана

Глава "Курчатовского института" высказался о ядерной программе Ирана - РИА Новости, 22.06.2025

Глава "Курчатовского института" высказался о ядерной программе Ирана

Вопросы ядерной программы Ирана невозможно решать бомбардировками ядерных объектов, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:07:00+03:00

2025-06-22T12:07:00+03:00

2025-06-22T12:31:00+03:00

курчатовский институт

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

иран

сша

в мире

удар сша по ядерным объектам в иране

михаил ковальчук

хиросима (префектура)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вопросы ядерной программы Ирана невозможно решать бомбардировками ядерных объектов, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук."Невозможно" - так ответил Ковальчук на соответствующий вопрос журналиста "России 1" Павла Зарубина."Мы уже видели один раз бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которая не имела никакого смысла, кроме единственного - устрашения Сталина. Вот она была сделана, и сотни тысяч людей погибли. Поэтому я считаю, что это великолепный пример того, как не надо делать", - добавил Ковальчук.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

иран

сша

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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