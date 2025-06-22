США не хотят затяжного конфликта на Ближнем Востоке, заявил Вэнс
Вэнс: затяжной конфликт на Ближнем Востоке приведет к катастрофе
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не заинтересованы в затяжном конфликте на Ближнем Востоке, он был бы "абсолютно разрушительным" для региона, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Мы не заинтересованы в затяжном конфликта на Ближнем Востоке... Это привело бы к абсолютно катастрофическому военному конфликту на всем Ближнем Востоке", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News после ударов США по Ирану.
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США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас ... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.