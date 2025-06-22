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США не хотят затяжного конфликта на Ближнем Востоке, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.06.2025
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16:42 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/konflikt-2024667372.html
США не хотят затяжного конфликта на Ближнем Востоке, заявил Вэнс
США не хотят затяжного конфликта на Ближнем Востоке, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.06.2025
США не хотят затяжного конфликта на Ближнем Востоке, заявил Вэнс
США не заинтересованы в затяжном конфликте на Ближнем Востоке, он был бы "абсолютно разрушительным" для региона, заявил в воскресенье американский... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:42:00+03:00
2025-06-22T16:42:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
аббас аракчи
антониу гутерреш
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не заинтересованы в затяжном конфликте на Ближнем Востоке, он был бы "абсолютно разрушительным" для региона, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Мы не заинтересованы в затяжном конфликта на Ближнем Востоке... Это привело бы к абсолютно катастрофическому военному конфликту на всем Ближнем Востоке", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News после ударов США по Ирану. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас ... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
США не хотят затяжного конфликта на Ближнем Востоке, заявил Вэнс

Вэнс: затяжной конфликт на Ближнем Востоке приведет к катастрофе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не заинтересованы в затяжном конфликте на Ближнем Востоке, он был бы "абсолютно разрушительным" для региона, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Мы не заинтересованы в затяжном конфликта на Ближнем Востоке... Это привело бы к абсолютно катастрофическому военному конфликту на всем Ближнем Востоке", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News после ударов США по Ирану.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
Вчера, 15:18
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас ... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Вчера, 11:29
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
 
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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