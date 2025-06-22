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В аэропорту Кишинева задержали представителей оппозиции, вернувшихся с ПМЭФ

В аэропорту Кишинева задержали представителей оппозиции, вернувшихся с ПМЭФ - РИА Новости, 22.06.2025

В аэропорту Кишинева задержали представителей оппозиции, вернувшихся с ПМЭФ

Представителей оппозиционного блока "Победа" задержали в аэропорту Кишинева после поездки на ПМЭФ, сообщил молдавский депутат Василий Боля. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:58:00+03:00

2025-06-22T08:58:00+03:00

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КИШИНЕВ, 22 июн — РИА Новости. Представителей оппозиционного блока "Победа" задержали в аэропорту Кишинева после поездки на ПМЭФ, сообщил молдавский депутат Василий Боля."Чтобы стать заклятым недругом Майи Санду и партии ПДС, достаточно совершить деловую поездку за рубеж, провести ряд значимых встреч ради укрепления внешнеэкономических связей Республики Молдова, поддержать сограждан за границей и, соответственно, вернуться на родину. В этом случае, при возвращении домой, в аэропорту Кишинева тебя обязательно задержат на несколько часов и будут оказывать всяческое давление, оправдывая это мнимой необходимостью в неких дополнительных проверках. Именно так поступили со мной и коллегами по блоку "Победа", вернувшимися с Петербургского международного экономического форума", — написал он в Telegram-канале. По его словам, неоднозначность ситуации, судя по всему, раздражает даже самих сотрудников пограничной полиции."Казалось бы, они должны были ограничить мое перемещение, но законных оснований для этого у них не оказалось. <…> На данный момент наше передвижение никто не ограничивает, и мы смогли покинуть территорию Кишиневского аэропорта", — пояснил Боля.Петербургский международный экономический форум посетили многие молдавские политики:Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

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Ольга Фомченкова

россия, молдавия, кишинев, василий боля, майя санду, дмитрий песков, в мире, илан шор, sputnik молдова