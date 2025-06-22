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Нанесение ударов по Ирану готовилось неделями, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 22.06.2025
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15:16 22.06.2025 (обновлено: 15:35 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/khegset-2024648003.html
Нанесение ударов по Ирану готовилось неделями, заявил шеф Пентагона
Нанесение ударов по Ирану готовилось неделями, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 22.06.2025
Нанесение ударов по Ирану готовилось неделями, заявил шеф Пентагона
Операция по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана готовилась неделями с соблюдением строгой секретности, заявил на пресс-конференции шеф Пентагона Пит... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:16:00+03:00
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иран
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Операция по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана готовилась неделями с соблюдением строгой секретности, заявил на пресс-конференции шеф Пентагона Пит Хегсет.По его словам, соответствующий приказ президента США Дональда Трампа был "сфокусированным, мощным и ясным".США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
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иран, министерство обороны сша
Иран, Министерство обороны США
Нанесение ударов по Ирану готовилось неделями, заявил шеф Пентагона

Хегсет: нанесение ударов по Ирану готовилось неделями с высокой секретностью

© AP Photo / Virginia MayoМинистр обороны США Пит Хегсет во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Министр обороны США Пит Хегсет во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр обороны США Пит Хегсет во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Операция по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана готовилась неделями с соблюдением строгой секретности, заявил на пресс-конференции шеф Пентагона Пит Хегсет.
По его словам, соответствующий приказ президента США Дональда Трампа был "сфокусированным, мощным и ясным".
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
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