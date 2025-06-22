https://ria.ru/20250622/khegset-2024648003.html

Нанесение ударов по Ирану готовилось неделями, заявил шеф Пентагона

Нанесение ударов по Ирану готовилось неделями, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 22.06.2025

Нанесение ударов по Ирану готовилось неделями, заявил шеф Пентагона

Операция по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана готовилась неделями с соблюдением строгой секретности, заявил на пресс-конференции шеф Пентагона Пит... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:16:00+03:00

2025-06-22T15:16:00+03:00

2025-06-22T15:35:00+03:00

иран

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Операция по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана готовилась неделями с соблюдением строгой секретности, заявил на пресс-конференции шеф Пентагона Пит Хегсет.По его словам, соответствующий приказ президента США Дональда Трампа был "сфокусированным, мощным и ясным".США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.

https://ria.ru/20250622/turtsija-2024642264.html

иран

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

иран, министерство обороны сша