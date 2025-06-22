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СМИ: любые действия против Хаменеи вызовут неограниченный ответ Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
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12:41 22.06.2025 (обновлено: 12:48 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/khamenei--2024618724.html
СМИ: любые действия против Хаменеи вызовут неограниченный ответ Ирана
СМИ: любые действия против Хаменеи вызовут неограниченный ответ Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
СМИ: любые действия против Хаменеи вызовут неограниченный ответ Ирана
Представители иранских властей предупредили, что любые действия против верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут расценены как "пересечение всех красных линий"... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:41:00+03:00
2025-06-22T12:48:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
в мире
сша
тегеран (город)
али хаменеи
дональд трамп
антониу гутерреш
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители иранских властей предупредили, что любые действия против верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут расценены как "пересечение всех красных линий" и вызовут "неограниченный ответ", передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.В субботу газета New York Times, ссылаясь на трех иранских чиновников, знакомых с чрезвычайными военными планами лидера, сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи теперь разговаривает со своими командирами в основном через доверенного помощника, опасаясь покушения. Согласно источникам издания, верховный лидер также выбрал потенциальных преемников высокопоставленных иранских военных командиров на случай гибели его соратников. Кроме того, утверждается, что Хаменеи выбрал трех высокопоставленных религиозных деятелей в качестве кандидатов на пост верховного лидера Ирана на случай собственной гибели."Для Ирана такой акт был бы расценен как пересечение всех красных линий и оправдал бы неограниченный и беспрепятственный ответ", - заявил агентству иранский чиновник, говоря о любых действиях, направленных против Хаменеи.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, сша, тегеран (город), али хаменеи, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, магатэ
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, В мире, США, Тегеран (город), Али Хаменеи, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ
СМИ: любые действия против Хаменеи вызовут неограниченный ответ Ирана

Reuters: любые действия против Хаменеи вызовут неограниченный ответ Ирана

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители иранских властей предупредили, что любые действия против верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут расценены как "пересечение всех красных линий" и вызовут "неограниченный ответ", передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.
В субботу газета New York Times, ссылаясь на трех иранских чиновников, знакомых с чрезвычайными военными планами лидера, сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи теперь разговаривает со своими командирами в основном через доверенного помощника, опасаясь покушения. Согласно источникам издания, верховный лидер также выбрал потенциальных преемников высокопоставленных иранских военных командиров на случай гибели его соратников. Кроме того, утверждается, что Хаменеи выбрал трех высокопоставленных религиозных деятелей в качестве кандидатов на пост верховного лидера Ирана на случай собственной гибели.
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"Для Ирана такой акт был бы расценен как пересечение всех красных линий и оправдал бы неограниченный и беспрепятственный ответ", - заявил агентству иранский чиновник, говоря о любых действиях, направленных против Хаменеи.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
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Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранВ миреСШАТегеран (город)Али ХаменеиДональд ТрампАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭ
 
 
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