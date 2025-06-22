Карапетян обвинил власти Армении в разрушении внешней безопасности
Глава ГК "Ташир" Карапетян: власти Армении разрушили внешнюю безопасность страны
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. Власти Армении полностью разрушили внешнюю безопасность государства, заявил находящийся под арестом в Ереване бизнесмен Самвел Карапетян.
"Нынешним властям удалось добиться полного разрушения внешней безопасности государства. Им удалось целиком испортить отношения с главным союзником и разрушить связи со всеми военными партнерами, внушая народу иллюзии о "перекрестках" и мечты о мире. В результате над нашей страной нависли несколько "топоров": Турция, Азербайджан, уже даже Пакистан. Мы потеряли Арцах — армянский Арцах, обладающий уникальной тысячелетней исторической ценностью, который был сохранен ценой крови", — говорится в сообщении в Telegram-канале его пресс-службы.
По его словам, после этого "под дешевыми и лживыми обещаниями мирного договора началась поэтапная сдача территории Армении".
"Они (власти. — Прим. ред.) разрушили вооруженные силы. После всех этих сдач и разрушений единственным средством защиты границ страны остались бинокли в руках нескольких непонятных людей. Под ложными обещаниями, будто вскоре будет подписан мирный договор, нынешняя власть с унизительной поспешностью бросилась гоняться за лидерами соседних стран, обесценив веками заслуженное право армянина жить достойно. Вскоре внешняя безопасность нашей страны будет восстановлена, а достоинство — возвращено. Будем бороться!" — добавил Карапетян.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны президента страны Никола Пашиняна.
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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