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Карапетян обвинил власти Армении в разрушении внешней безопасности - РИА Новости, 22.06.2025
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16:13 22.06.2025 (обновлено: 16:45 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/karapetyan-2024662748.html
Карапетян обвинил власти Армении в разрушении внешней безопасности
Карапетян обвинил власти Армении в разрушении внешней безопасности - РИА Новости, 22.06.2025
Карапетян обвинил власти Армении в разрушении внешней безопасности
Власти Армении полностью разрушили внешнюю безопасность государства, заявил находящийся под арестом в Ереване бизнесмен Самвел Карапетян. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:13:00+03:00
2025-06-22T16:45:00+03:00
армения
турция
азербайджан
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
в мире
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. Власти Армении полностью разрушили внешнюю безопасность государства, заявил находящийся под арестом в Ереване бизнесмен Самвел Карапетян."Нынешним властям удалось добиться полного разрушения внешней безопасности государства. Им удалось целиком испортить отношения с главным союзником и разрушить связи со всеми военными партнерами, внушая народу иллюзии о "перекрестках" и мечты о мире. В результате над нашей страной нависли несколько "топоров": Турция, Азербайджан, уже даже Пакистан. Мы потеряли Арцах — армянский Арцах, обладающий уникальной тысячелетней исторической ценностью, который был сохранен ценой крови", — говорится в сообщении в Telegram-канале его пресс-службы.По его словам, после этого "под дешевыми и лживыми обещаниями мирного договора началась поэтапная сдача территории Армении". "Они (власти. — Прим. ред.) разрушили вооруженные силы. После всех этих сдач и разрушений единственным средством защиты границ страны остались бинокли в руках нескольких непонятных людей. Под ложными обещаниями, будто вскоре будет подписан мирный договор, нынешняя власть с унизительной поспешностью бросилась гоняться за лидерами соседних стран, обесценив веками заслуженное право армянина жить достойно. Вскоре внешняя безопасность нашей страны будет восстановлена, а достоинство — возвращено. Будем бороться!" — добавил Карапетян.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250622/karapetyan--2024619562.html
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армения, турция, азербайджан, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , в мире, армянская апостольская церковь, дмитрий песков, ереван, электросети армении, преследование карапетяна в армении
Армения, Турция, Азербайджан, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир , В мире, Армянская апостольская церковь, Дмитрий Песков, Ереван, Электросети Армении, Преследование Карапетяна в Армении
Карапетян обвинил власти Армении в разрушении внешней безопасности

Глава ГК "Ташир" Карапетян: власти Армении разрушили внешнюю безопасность страны

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. Власти Армении полностью разрушили внешнюю безопасность государства, заявил находящийся под арестом в Ереване бизнесмен Самвел Карапетян.
"Нынешним властям удалось добиться полного разрушения внешней безопасности государства. Им удалось целиком испортить отношения с главным союзником и разрушить связи со всеми военными партнерами, внушая народу иллюзии о "перекрестках" и мечты о мире. В результате над нашей страной нависли несколько "топоров": Турция, Азербайджан, уже даже Пакистан. Мы потеряли Арцах — армянский Арцах, обладающий уникальной тысячелетней исторической ценностью, который был сохранен ценой крови", — говорится в сообщении в Telegram-канале его пресс-службы.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Католикос всех армян назвал преследование Карапетяна незаконным
Вчера, 12:50
По его словам, после этого "под дешевыми и лживыми обещаниями мирного договора началась поэтапная сдача территории Армении".
"Они (власти. — Прим. ред.) разрушили вооруженные силы. После всех этих сдач и разрушений единственным средством защиты границ страны остались бинокли в руках нескольких непонятных людей. Под ложными обещаниями, будто вскоре будет подписан мирный договор, нынешняя власть с унизительной поспешностью бросилась гоняться за лидерами соседних стран, обесценив веками заслуженное право армянина жить достойно. Вскоре внешняя безопасность нашей страны будет восстановлена, а достоинство — возвращено. Будем бороться!" — добавил Карапетян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна
21 июня, 05:55

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны президента страны Никола Пашиняна.
  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом
20 июня, 17:54
  • В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Эксперт назвал причину ареста Карапетяна
21 июня, 20:22
 
АрменияТурцияАзербайджанСамвел КарапетянНикол ПашинянТаширВ миреАрмянская апостольская церковьДмитрий ПесковЕреванЭлектросети АрменииПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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