https://ria.ru/20250622/karapetyan-2024662748.html

Карапетян обвинил власти Армении в разрушении внешней безопасности

Карапетян обвинил власти Армении в разрушении внешней безопасности - РИА Новости, 22.06.2025

Карапетян обвинил власти Армении в разрушении внешней безопасности

Власти Армении полностью разрушили внешнюю безопасность государства, заявил находящийся под арестом в Ереване бизнесмен Самвел Карапетян. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:13:00+03:00

2025-06-22T16:13:00+03:00

2025-06-22T16:45:00+03:00

армения

турция

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ташир

в мире

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. Власти Армении полностью разрушили внешнюю безопасность государства, заявил находящийся под арестом в Ереване бизнесмен Самвел Карапетян."Нынешним властям удалось добиться полного разрушения внешней безопасности государства. Им удалось целиком испортить отношения с главным союзником и разрушить связи со всеми военными партнерами, внушая народу иллюзии о "перекрестках" и мечты о мире. В результате над нашей страной нависли несколько "топоров": Турция, Азербайджан, уже даже Пакистан. Мы потеряли Арцах — армянский Арцах, обладающий уникальной тысячелетней исторической ценностью, который был сохранен ценой крови", — говорится в сообщении в Telegram-канале его пресс-службы.По его словам, после этого "под дешевыми и лживыми обещаниями мирного договора началась поэтапная сдача территории Армении". "Они (власти. — Прим. ред.) разрушили вооруженные силы. После всех этих сдач и разрушений единственным средством защиты границ страны остались бинокли в руках нескольких непонятных людей. Под ложными обещаниями, будто вскоре будет подписан мирный договор, нынешняя власть с унизительной поспешностью бросилась гоняться за лидерами соседних стран, обесценив веками заслуженное право армянина жить достойно. Вскоре внешняя безопасность нашей страны будет восстановлена, а достоинство — возвращено. Будем бороться!" — добавил Карапетян.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250622/karapetyan--2024619562.html

https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html

https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024537750.html

армения

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азербайджан

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