https://ria.ru/20250622/karapetyan--2024619562.html

Католикос всех армян назвал преследование Карапетяна незаконным

Католикос всех армян назвал преследование Карапетяна незаконным - РИА Новости, 22.06.2025

Католикос всех армян назвал преследование Карапетяна незаконным

Католикос всех армян Гарегин II назвал незаконным преследование главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:50:00+03:00

2025-06-22T12:50:00+03:00

2025-06-22T14:32:00+03:00

преследование карапетяна в армении

армения

в мире

самвел карапетян

никол пашинян

гарегин ii

россия

ереван

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg

ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II назвал незаконным преследование главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна."Несколько дней назад мы стали свидетелями нового предосудительного явления: незаконному преследованию подвергся преданный церкви сын армянского народа, национальный благотворитель Самвел Карапетян, выступивший в защиту Святого Эчмиадзина", — заявил он во время церковной службы, приуроченной к празднику Святого Эчмиадзина.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024537750.html

https://ria.ru/20250621/tserkov-2024543115.html

https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024522190.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

преследование карапетяна в армении , армения, в мире, самвел карапетян, никол пашинян, гарегин ii, россия, ереван, ташир