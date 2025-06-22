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Католикос всех армян назвал преследование Карапетяна незаконным - РИА Новости, 22.06.2025
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12:50 22.06.2025 (обновлено: 14:32 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/karapetyan--2024619562.html
Католикос всех армян назвал преследование Карапетяна незаконным
Католикос всех армян назвал преследование Карапетяна незаконным - РИА Новости, 22.06.2025
Католикос всех армян назвал преследование Карапетяна незаконным
Католикос всех армян Гарегин II назвал незаконным преследование главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:50:00+03:00
2025-06-22T14:32:00+03:00
преследование карапетяна в армении
армения
в мире
самвел карапетян
никол пашинян
гарегин ii
россия
ереван
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ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II назвал незаконным преследование главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна."Несколько дней назад мы стали свидетелями нового предосудительного явления: незаконному преследованию подвергся преданный церкви сын армянского народа, национальный благотворитель Самвел Карапетян, выступивший в защиту Святого Эчмиадзина", — заявил он во время церковной службы, приуроченной к празднику Святого Эчмиадзина.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024537750.html
https://ria.ru/20250621/tserkov-2024543115.html
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Преследование Карапетяна в Армении , Армения, В мире, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Гарегин II, Россия, Ереван, Ташир
Католикос всех армян назвал преследование Карапетяна незаконным

Католикос всех армян Гарегин II назвал незаконным преследование Карапетяна

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II назвал незаконным преследование главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.
«
"Несколько дней назад мы стали свидетелями нового предосудительного явления: незаконному преследованию подвергся преданный церкви сын армянского народа, национальный благотворитель Самвел Карапетян, выступивший в защиту Святого Эчмиадзина", — заявил он во время церковной службы, приуроченной к празднику Святого Эчмиадзина.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Эксперт назвал причину ареста Карапетяна
21 июня, 20:22

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны президента страны Никола Пашиняна.
  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
Армянская церковь - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Власти Армении атакуют духовные основы нации, заявил эксперт
21 июня, 21:42
  • В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В совете армянских организаций Франции высказались об аресте Карапетяна
21 июня, 17:12
 
Преследование Карапетяна в АрменииАрменияВ миреСамвел КарапетянНикол ПашинянГарегин IIРоссияЕреванТашир
 
 
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