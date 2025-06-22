Католикос всех армян назвал преследование Карапетяна незаконным
Католикос всех армян Гарегин II назвал незаконным преследование Карапетяна
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II назвал незаконным преследование главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.
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"Несколько дней назад мы стали свидетелями нового предосудительного явления: незаконному преследованию подвергся преданный церкви сын армянского народа, национальный благотворитель Самвел Карапетян, выступивший в защиту Святого Эчмиадзина", — заявил он во время церковной службы, приуроченной к празднику Святого Эчмиадзина.
Эксперт назвал причину ареста Карапетяна
21 июня, 20:22
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны президента страны Никола Пашиняна.
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.