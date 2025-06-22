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"Заткнись ты". Новый выпад Каллас вызвал ярость на Западе - РИА Новости, 22.06.2025
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16:35 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/kallas-2024666358.html
"Заткнись ты". Новый выпад Каллас вызвал ярость на Западе
"Заткнись ты". Новый выпад Каллас вызвал ярость на Западе - РИА Новости, 22.06.2025
"Заткнись ты". Новый выпад Каллас вызвал ярость на Западе
Американский журналист Томас Фази в соцсети X резко раскритиковал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Иран не должен разработать собственное... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:35:00+03:00
2025-06-22T16:35:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
аббас аракчи
кайя каллас
дональд трамп
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский журналист Томас Фази в соцсети X резко раскритиковал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Иран не должен разработать собственное ядерное оружие, поскольку это якобы станет вызовом для мировой безопасности.“Заткнись. Единственная угроза международной безопасности — это ты и твои хозяева в Вашингтоне и Тель-Авиве”, — написал обозреватель.В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в Женеве провел с коллегами из Великобритании, Франции и Германии переговоры по атому и ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности ирано-израильского конфликта. На переговорах также присутствовала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны — "столько, сколько посчитает нужным", — заключил он.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране — они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), аббас аракчи, кайя каллас, дональд трамп, магатэ, евросоюз, оон, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Аббас Аракчи, Кайя Каллас, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Евросоюз, ООН, Удар США по ядерным объектам в Иране
"Заткнись ты". Новый выпад Каллас вызвал ярость на Западе

Американский журналист Фази призвал Каллас замолчать из-за Ирана

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский журналист Томас Фази в соцсети X резко раскритиковал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Иран не должен разработать собственное ядерное оружие, поскольку это якобы станет вызовом для мировой безопасности.
“Заткнись. Единственная угроза международной безопасности — это ты и твои хозяева в Вашингтоне и Тель-Авиве”, — написал обозреватель.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Госдуме прокомментировали слова Каллас об угрозах со стороны России
19 июня, 14:53
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в Женеве провел с коллегами из Великобритании, Франции и Германии переговоры по атому и ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности ирано-израильского конфликта. На переговорах также присутствовала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны — "столько, сколько посчитает нужным", — заключил он.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране — они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Градус невменяемости": Пушков жестко осадил Каю Каллас
19 июня, 04:05
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Аббас АракчиКайя КалласДональд ТрампМАГАТЭЕвросоюзООНУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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