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Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке

Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке - РИА Новости, 22.06.2025

Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке

Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке, девять человек пострадали, сообщает местная телевизионная станция WABC. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T02:12:00+03:00

2025-06-22T02:12:00+03:00

2025-06-22T02:12:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке, девять человек пострадали, сообщает местная телевизионная станция WABC. Как уточняется в сообщении, инцидент произошел днем в субботу. "Девять человек были госпитализированы с ранениями после того, как яхта врезалась в док на реке Гудзон", - говорится в публикации на сайте WABC. Отмечается, что травмы, полученные пострадавшими, не представляют опасности. В момент столкновения на судне находилось не менее 400 человек.

https://ria.ru/20250131/tramp-1996666064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), сша