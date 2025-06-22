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Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке
Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке - РИА Новости, 22.06.2025
Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке
Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке, девять человек пострадали, сообщает местная телевизионная станция WABC. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T02:12:00+03:00
2025-06-22T02:12:00+03:00
2025-06-22T02:12:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке, девять человек пострадали, сообщает местная телевизионная станция WABC. Как уточняется в сообщении, инцидент произошел днем в субботу. "Девять человек были госпитализированы с ранениями после того, как яхта врезалась в док на реке Гудзон", - говорится в публикации на сайте WABC. Отмечается, что травмы, полученные пострадавшими, не представляют опасности. В момент столкновения на судне находилось не менее 400 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке
Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке, девять человек пострадали