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Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке - РИА Новости, 22.06.2025
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Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке
Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке - РИА Новости, 22.06.2025
Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке
Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке, девять человек пострадали, сообщает местная телевизионная станция WABC. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T02:12:00+03:00
2025-06-22T02:12:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке, девять человек пострадали, сообщает местная телевизионная станция WABC. Как уточняется в сообщении, инцидент произошел днем в субботу. "Девять человек были госпитализированы с ранениями после того, как яхта врезалась в док на реке Гудзон", - говорится в публикации на сайте WABC. Отмечается, что травмы, полученные пострадавшими, не представляют опасности. В момент столкновения на судне находилось не менее 400 человек.
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в мире, нью-йорк (город), сша
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Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке

Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке, девять человек пострадали

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГудзон в Нью-Йорке
Гудзон в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке, девять человек пострадали, сообщает местная телевизионная станция WABC.
Как уточняется в сообщении, инцидент произошел днем в субботу.
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"Девять человек были госпитализированы с ранениями после того, как яхта врезалась в док на реке Гудзон", - говорится в публикации на сайте WABC.
Отмечается, что травмы, полученные пострадавшими, не представляют опасности. В момент столкновения на судне находилось не менее 400 человек.
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