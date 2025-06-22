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ЦАХАЛ сообщила, что нанесла удар по иранским складам ракет - РИА Новости, 23.06.2025
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23:51 22.06.2025 (обновлено: 00:00 23.06.2025)
https://ria.ru/20250622/izrail-2024711702.html
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла удар по иранским складам ракет
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла удар по иранским складам ракет - РИА Новости, 23.06.2025
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла удар по иранским складам ракет
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что в ходе недавних ударов около 20 истребителей ВВС страны сбросили более 30 боеприпасов по военным... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-22T23:51:00+03:00
2025-06-23T00:00:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что в ходе недавних ударов около 20 истребителей ВВС страны сбросили более 30 боеприпасов по военным объектам в Иране."Некоторое время назад (в воскресенье) около 20 истребителей ВВС Израиля нанесли удары, основанные на разведывательных данных, с использованием более 30 боеприпасов по военным целям в Иране", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.В армии добавили, что в ходе ударов истребители нанесли удары по объектам хранения и пуска ракет, а также по спутниковым и военным РЛС, "используемым для проведения воздушной разведывательной оценки обстановки в Керманшахе и Хамедане на западе Ирана".Кроме того, по данным армии, в районе Тегерана была поражена пусковая установка ракет класса "земля-воздух".
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тегеран (город)
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла удар по иранским складам ракет

ЦАХАЛ: 20 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по военным складам в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что в ходе недавних ударов около 20 истребителей ВВС страны сбросили более 30 боеприпасов по военным объектам в Иране.
"Некоторое время назад (в воскресенье) около 20 истребителей ВВС Израиля нанесли удары, основанные на разведывательных данных, с использованием более 30 боеприпасов по военным целям в Иране", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
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В армии добавили, что в ходе ударов истребители нанесли удары по объектам хранения и пуска ракет, а также по спутниковым и военным РЛС, "используемым для проведения воздушной разведывательной оценки обстановки в Керманшахе и Хамедане на западе Ирана".
Кроме того, по данным армии, в районе Тегерана была поражена пусковая установка ракет класса "земля-воздух".
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