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Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране

Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране - РИА Новости, 22.06.2025

Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране

Армия обороны Израиля сообщила, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране и в западной части Ирана. РИА Новости, 22.06.2025

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2025-06-22T22:21:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране и в западной части Ирана. "ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране и западной части Ирана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

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в мире, израиль, тегеран (город), иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте