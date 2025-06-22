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Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране
Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране - РИА Новости, 22.06.2025
Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране
Армия обороны Израиля сообщила, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране и в западной части Ирана. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:21:00+03:00
2025-06-22T22:21:00+03:00
2025-06-22T22:21:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране и в западной части Ирана. "ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране и западной части Ирана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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в мире, израиль, тегеран (город), иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Тегеран (город), Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам военной инфраструктуры в Тегеране