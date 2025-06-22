https://ria.ru/20250622/izrail-2024623559.html
В Израиле заявили о 23 пострадавших от иранской ракетной атаки
В Израиле заявили о 23 пострадавших от иранской ракетной атаки - РИА Новости, 22.06.2025
В Израиле заявили о 23 пострадавших от иранской ракетной атаки
Число пострадавших в Израиле от ракетной атаки Ирана возросло до 23, большинство получили легкие травмы, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:15:00+03:00
2025-06-22T13:15:00+03:00
2025-06-22T13:15:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Число пострадавших в Израиле от ракетной атаки Ирана возросло до 23, большинство получили легкие травмы, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на данные службы скорой помощи. "Всего 23 пострадавших, двое из них получили ранения средней степени тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести", - сообщил телеканал. В воскресенье утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, несколько из них преодолели израильскую систему ПРО. Удар был нанесен через несколько часов после атаки США на ядерные объекты Ирана.
https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, израиль, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, Израиль, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
В Израиле заявили о 23 пострадавших от иранской ракетной атаки
В Израиле заявили о 23 пострадавших от утренней ракетной атаки Ирана
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники скорой медицинской помощи работают на месте падения иранской ракеты на одной из улиц Тель-Авива