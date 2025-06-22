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Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение - РИА Новости, 22.06.2025
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11:29 22.06.2025 (обновлено: 12:38 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение - РИА Новости, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Шанс на то, что у Трампа получится уклониться от прямого удара по Ирану, реально был, но оказался упущен. Хотя американский президент последнюю неделю очень... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T11:29:00+03:00
2025-06-22T12:38:00+03:00
аналитика
иран
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
дональд трамп
израиль
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Шанс на то, что у Трампа получится уклониться от прямого удара по Ирану, реально был, но оказался упущен. Хотя американский президент последнюю неделю очень старался в своем фирменном стиле: взвинтить жесткую риторику, но при этом тянуть время, не принимая радикальных решений, — чтобы в итоге заявить, что Америка победила, поскольку его предупреждений оказалось достаточно для разрешения ситуации.На этот раз американские "ястребы" и израильское лобби в Вашингтоне одолели своих оппонентов из рядов консерваторов-изоляционистов и влиятельной группировки американских леваков, настроенных антиизраильски, — и решение о бомбардировке трех иранских ядерных объектов было принято.Однако Белым домом все было сделано — и продолжает делаться — для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Инсайды сыплются один за другим. Согласно им, США заранее уведомили Иран об ударах по их ядерным объектам, заверив, что это разовый акт, а не начало "войны с целью смены власти". Одновременно Вашингтон призвал Тегеран вернуться к переговорам о ядерной сделке.Похоже, Иран тоже не горит желанием ввязываться в прямой конфликт с американцами. Проблема в том, что выбора у него особо нет.На Западе этот раунд остался за "ястребами", львиная доля которых является радикальными атлантистами-глобалистами и открытыми врагами Трампа. Они смогли продавить американского президента на то, что он многие годы клялся не делать. У них получилось это, тем самым усугублен раскол в его администрации и нанесен удар по поддержке президента в американском обществе, которое в большинстве своем настроено категорически против вмешательства в израильско-иранский конфликт. Эти же люди политически и медийно все последние дни раскручивают тему госпереворота в Иране с целью приведения к власти прозападных сил во главе с сыном последнего шаха Реза Пехлеви — проживающего, разумеется, в США.На подобном фоне утечки из Белого дома, что, мол, мы ничего такого не планируем, выглядят, мягко говоря, неубедительно.Если Иран не ответит на американский удар, сторонники эскалации получат новый мощный козырь для давления на Трампа: смотрите, режим аятолл слаб и испугался — достаточно еще немного надавить и мы его снесем, поставив нужного нам человека. Президент США уже поддался давлению, и с каждым разом это будет все проще и повлечет за собой дальнейшее вовлечение американцев в конфликт и развертывание полномасштабной войны.Если же Иран нанесет чувствительный ответный удар по Штатам (а у него широчайший выбор вариантов, учитывая сосредоточенные в регионе американские военные силы), Вашингтону для сохранения лица придется предпринимать новые шаги и опять-таки втягиваться в войну. Потому что бегство в байденовском стиле ухода из Афганистана Трампу не простят.В общем, в данный момент ситуация находится ровно в той точке, когда коготок у птички уже увяз. И шансы благополучно выбраться тают на глазах — и для "птички", и для всего мира.
https://ria.ru/20250622/megabomba-2024577826.html
https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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РИА Новости
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
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аналитика, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране, дональд трамп, израиль
Аналитика, Иран, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране, Дональд Трамп, Израиль

Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Шанс на то, что у Трампа получится уклониться от прямого удара по Ирану, реально был, но оказался упущен. Хотя американский президент последнюю неделю очень старался в своем фирменном стиле: взвинтить жесткую риторику, но при этом тянуть время, не принимая радикальных решений, — чтобы в итоге заявить, что Америка победила, поскольку его предупреждений оказалось достаточно для разрешения ситуации.
На этот раз американские "ястребы" и израильское лобби в Вашингтоне одолели своих оппонентов из рядов консерваторов-изоляционистов и влиятельной группировки американских леваков, настроенных антиизраильски, — и решение о бомбардировке трех иранских ядерных объектов было принято.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
Однако Белым домом все было сделано — и продолжает делаться — для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Инсайды сыплются один за другим. Согласно им, США заранее уведомили Иран об ударах по их ядерным объектам, заверив, что это разовый акт, а не начало "войны с целью смены власти". Одновременно Вашингтон призвал Тегеран вернуться к переговорам о ядерной сделке.
Похоже, Иран тоже не горит желанием ввязываться в прямой конфликт с американцами. Проблема в том, что выбора у него особо нет.
На Западе этот раунд остался за "ястребами", львиная доля которых является радикальными атлантистами-глобалистами и открытыми врагами Трампа. Они смогли продавить американского президента на то, что он многие годы клялся не делать. У них получилось это, тем самым усугублен раскол в его администрации и нанесен удар по поддержке президента в американском обществе, которое в большинстве своем настроено категорически против вмешательства в израильско-иранский конфликт. Эти же люди политически и медийно все последние дни раскручивают тему госпереворота в Иране с целью приведения к власти прозападных сил во главе с сыном последнего шаха Реза Пехлеви — проживающего, разумеется, в США.
На подобном фоне утечки из Белого дома, что, мол, мы ничего такого не планируем, выглядят, мягко говоря, неубедительно.
Если Иран не ответит на американский удар, сторонники эскалации получат новый мощный козырь для давления на Трампа: смотрите, режим аятолл слаб и испугался — достаточно еще немного надавить и мы его снесем, поставив нужного нам человека. Президент США уже поддался давлению, и с каждым разом это будет все проще и повлечет за собой дальнейшее вовлечение американцев в конфликт и развертывание полномасштабной войны.
Если же Иран нанесет чувствительный ответный удар по Штатам (а у него широчайший выбор вариантов, учитывая сосредоточенные в регионе американские военные силы), Вашингтону для сохранения лица придется предпринимать новые шаги и опять-таки втягиваться в войну. Потому что бегство в байденовском стиле ухода из Афганистана Трампу не простят.
В общем, в данный момент ситуация находится ровно в той точке, когда коготок у птички уже увяз. И шансы благополучно выбраться тают на глазах — и для "птички", и для всего мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Ничего уже не исправить: началась гонка за атомной бомбой
21 июня, 08:00
 
АналитикаИранСШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в ИранеДональд ТрампИзраиль
 
 
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