https://ria.ru/20250622/izrail-2024574892.html

В Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана объявили тревогу

В Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана объявили тревогу - РИА Новости, 22.06.2025

В Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана объявили тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T07:45:00+03:00

2025-06-22T07:45:00+03:00

2025-06-22T07:52:00+03:00

в мире

тель-авив

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023799235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e12846e73838633f61585a3a6c8e5137.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Армия Израиля перед этим зафиксировала пуск ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.Сирены тревоги были активированы на большей части территории страны, согласно данным системы оповещения. Над Тель-Авивом прозвучало несколько взрывов.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024570381.html

тель-авив

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тель-авив, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль