https://ria.ru/20250622/izrail-2024574892.html
В Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана объявили тревогу
В Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана объявили тревогу - РИА Новости, 22.06.2025
В Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана объявили тревогу
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:45:00+03:00
2025-06-22T07:45:00+03:00
2025-06-22T07:52:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Армия Израиля перед этим зафиксировала пуск ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.Сирены тревоги были активированы на большей части территории страны, согласно данным системы оповещения. Над Тель-Авивом прозвучало несколько взрывов.
https://ria.ru/20250622/izrail-2024570381.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль
В мире, Тель-Авив, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль
В Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана объявили тревогу
В Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана звучат сирены воздушной тревоги