В Израиле после ударов США по Ирану ввели ограничения
Армия Израиля после ударов США по Ирану заявила о введении ограничений в стране
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после ударов США по ядерным объектам Ирана заявила, что страна приведена в режим ограниченной активности, запрещены собрания и учебные мероприятия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
"С одобрения министра обороны Израиля Каца и после оценки ситуации было определено, что с... воскресенья, в 03:45 утра (совпадает с мск), будут немедленно внесены изменения в инструкции Командования тыла. В рамках изменений было решено перевести все районы страны из режима частичной и ограниченной активности в режим необходимой активности. Инструкции включают: запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочую деятельность, за исключением основных секторов", - говорится в публикации в Telegram-канале армии.
По данным армии, полные инструкции будут обновлены на Национальном портале чрезвычайных ситуаций и в приложении Командования тыла страны.
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