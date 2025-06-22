https://ria.ru/20250622/izrail-2024563973.html

В Израиле после ударов США по Ирану ввели ограничения

В Израиле после ударов США по Ирану ввели ограничения - РИА Новости, 22.06.2025

В Израиле после ударов США по Ирану ввели ограничения

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после ударов США по ядерным объектам Ирана заявила, что страна приведена в режим ограниченной активности, запрещены собрания и... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T04:50:00+03:00

2025-06-22T04:50:00+03:00

2025-06-22T08:34:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после ударов США по ядерным объектам Ирана заявила, что страна приведена в режим ограниченной активности, запрещены собрания и учебные мероприятия. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место. "С одобрения министра обороны Израиля Каца и после оценки ситуации было определено, что с... воскресенья, в 03:45 утра (совпадает с мск), будут немедленно внесены изменения в инструкции Командования тыла. В рамках изменений было решено перевести все районы страны из режима частичной и ограниченной активности в режим необходимой активности. Инструкции включают: запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочую деятельность, за исключением основных секторов", - говорится в публикации в Telegram-канале армии. По данным армии, полные инструкции будут обновлены на Национальном портале чрезвычайных ситуаций и в приложении Командования тыла страны.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024563541.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране