В Израиле считают, что США скоро могут вступить в войну с Ираном, пишут СМИ
NYT: военные Израиля считают, что США скоро вступят в войну с Ираном
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия ракетной атаки Ирана в Холоне, Израиль
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия ракетной атаки Ирана в Холоне, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Израильские военные чиновники считают, что США, скорее всего, скоро вступят в войну с Ираном, и они уже начали готовиться к этому, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, США могут нанести удар по Ирану уже в ближайшие дни.
Газета со ссылкой на источники уточняет, что Вашингтон ранее предлагал Тегерану несколько возможных вариантов соглашения о перемирии. Несмотря на то, что иранская сторона выразила готовность к переговорам, США сочли её ответ неприемлемым.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.
Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Трамп дал понять, что не принял решений по Ирану
20 июня, 23:27
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.