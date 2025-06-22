Рейтинг@Mail.ru
В Израиле считают, что США скоро могут вступить в войну с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 22.06.2025 (обновлено: 02:13 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/izrail-2024555825.html
В Израиле считают, что США скоро могут вступить в войну с Ираном, пишут СМИ
В Израиле считают, что США скоро могут вступить в войну с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025
В Израиле считают, что США скоро могут вступить в войну с Ираном, пишут СМИ
Израильские военные чиновники считают, что США, скорее всего, скоро вступят в войну с Ираном, и они уже начали готовиться к этому, сообщает американская газета... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T02:08:00+03:00
2025-06-22T02:13:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
рафаэль гросси
крейг мюррей
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794392_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_491771208b9af872230560ecaf46fca4.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Израильские военные чиновники считают, что США, скорее всего, скоро вступят в войну с Ираном, и они уже начали готовиться к этому, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на источники. &quot;Администрация Трампа не сообщала израильским военным, планируют ли США присоединиться к войне с Ираном... Вашингтон, скорее всего, вступит в войну и уже ведет подготовку к этому&quot;, —говорится в публикации.По словам собеседников издания, США могут нанести удар по Ирану уже в ближайшие дни. Газета со ссылкой на источники уточняет, что Вашингтон ранее предлагал Тегерану несколько возможных вариантов соглашения о перемирии. Несмотря на то, что иранская сторона выразила готовность к переговорам, США сочли её ответ неприемлемым. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/iran-2023325233.html
https://ria.ru/20250621/iran-2024423885.html
https://ria.ru/20250620/tramp-2024422127.html
https://ria.ru/20250621/iran-2024522676.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794392_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_fbec98a9194d1eff1f3ee9f691387720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, рафаэль гросси, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Израиле считают, что США скоро могут вступить в войну с Ираном, пишут СМИ

NYT: военные Израиля считают, что США скоро вступят в войну с Ираном

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия ракетной атаки Ирана в Холоне, Израиль
Последствия ракетной атаки Ирана в Холоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия ракетной атаки Ирана в Холоне, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Израильские военные чиновники считают, что США, скорее всего, скоро вступят в войну с Ираном, и они уже начали готовиться к этому, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на источники.
«

"Администрация Трампа не сообщала израильским военным, планируют ли США присоединиться к войне с Ираном... Вашингтон, скорее всего, вступит в войну и уже ведет подготовку к этому", —говорится в публикации.

Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
CNN: разведка в США признала, что Иран далек от создания ядерного оружия
17 июня, 14:05
По словам собеседников издания, США могут нанести удар по Ирану уже в ближайшие дни.
Газета со ссылкой на источники уточняет, что Вашингтон ранее предлагал Тегерану несколько возможных вариантов соглашения о перемирии. Несмотря на то, что иранская сторона выразила готовность к переговорам, США сочли её ответ неприемлемым.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Иране не уверены, что могут доверять США после израильской атаки
Вчера, 00:05
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.
Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Трамп дал понять, что не принял решений по Ирану
20 июня, 23:27
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Иран сменил тактику в противостоянии с Израилем, сообщили СМИ
Вчера, 17:16
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампРафаэль ГроссиКрейг МюррейМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала