https://ria.ru/20250622/izrail-2024554785.html

Израиль заявил о перехвате беспилотника, летевшего с востока

Израиль заявил о перехвате беспилотника, летевшего с востока - РИА Новости, 22.06.2025

Израиль заявил о перехвате беспилотника, летевшего с востока

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате БПЛА, летевшего в сторону Израиля с востока. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T01:23:00+03:00

2025-06-22T01:23:00+03:00

2025-06-22T01:23:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате БПЛА, летевшего в сторону Израиля с востока. "После того, как между 00:52 и 00:53 (совпадает с мск) в (населенных пунктах - ред.) Рамат-Магшимиме и Хаспине прозвучали сирены, оповещавшие о проникновении вражеского воздушного средства, ВВС Израиля перехватили БПЛА, запущенный в сторону Израиля с востока", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ. В сообщении не уточняется точное место запуска беспилотника. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств того, что Иран работает над программой создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250613/bespilotniki-2022615998.html

https://ria.ru/20250621/iran-2024522676.html

https://ria.ru/20250621/izrail-2024547664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте