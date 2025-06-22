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ЦАХАЛ вернула тела трех погибших заложников из сектора Газа
ЦАХАЛ вернула тела трех погибших заложников из сектора Газа - РИА Новости, 22.06.2025
ЦАХАЛ вернула тела трех погибших заложников из сектора Газа
Израильские военные в ходе спецоперации вернули из сектора Газа тела трех погибших заложников, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T11:47:00+03:00
2025-06-22T11:47:00+03:00
2025-06-22T11:54:00+03:00
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армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Израильские военные в ходе спецоперации вернули из сектора Газа тела трех погибших заложников, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."В ходе спецоперации, проведенной Службой общей безопасности (ШАБАК) и Армией обороны Израиля, вчера (в субботу) из сектора Газа были вывезены тела заложников Офры Кейдар, Йонатана Самерано и старшего сержанта Шая Левинсона", - говорится в сообщении.Все они были убиты палестинскими радикалами из сектора Газа в день нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
https://ria.ru/20250614/tsahal-2022846995.html
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в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал), израиль
В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль
ЦАХАЛ вернула тела трех погибших заложников из сектора Газа
ЦАХАЛ: Израиль вернул из сектора Газа тела трех погибших заложников