https://ria.ru/20250622/izrail--2024609044.html

ЦАХАЛ вернула тела трех погибших заложников из сектора Газа

ЦАХАЛ вернула тела трех погибших заложников из сектора Газа - РИА Новости, 22.06.2025

ЦАХАЛ вернула тела трех погибших заложников из сектора Газа

Израильские военные в ходе спецоперации вернули из сектора Газа тела трех погибших заложников, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T11:47:00+03:00

2025-06-22T11:47:00+03:00

2025-06-22T11:54:00+03:00

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Израильские военные в ходе спецоперации вернули из сектора Газа тела трех погибших заложников, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."В ходе спецоперации, проведенной Службой общей безопасности (ШАБАК) и Армией обороны Израиля, вчера (в субботу) из сектора Газа были вывезены тела заложников Офры Кейдар, Йонатана Самерано и старшего сержанта Шая Левинсона", - говорится в сообщении.Все они были убиты палестинскими радикалами из сектора Газа в день нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

https://ria.ru/20250614/tsahal-2022846995.html

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в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал), израиль