https://ria.ru/20250622/iran-2024711555.html

"Росатом" готов к эвакуации россиян с иранской АЭС при необходимости

"Росатом" готов к эвакуации россиян с иранской АЭС при необходимости - РИА Новости, 22.06.2025

"Росатом" готов к эвакуации россиян с иранской АЭС при необходимости

"Росатом" следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС "Бушер", в случае угрозы для российского персонала готов к его немедленной эвакуации, первым шагом... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:50:00+03:00

2025-06-22T23:50:00+03:00

2025-06-22T23:50:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Росатом" следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС "Бушер", в случае угрозы для российского персонала готов к его немедленной эвакуации, первым шагом планируется эвакуировать женщин и детей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы следим за развитием ситуации, контролируем ее, и в случае возникновения угрозы для нашего персонала, задействованного в сооружении двух энергоблоков АЭС, готовы к немедленной эвакуации. В качестве первого шага планируем эвакуировать женщин и детей", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".

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в мире, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, сша, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, энергетика