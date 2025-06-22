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"Росатом" готов к эвакуации россиян с иранской АЭС при необходимости
"Росатом" готов к эвакуации россиян с иранской АЭС при необходимости - РИА Новости, 22.06.2025
"Росатом" готов к эвакуации россиян с иранской АЭС при необходимости
"Росатом" следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС "Бушер", в случае угрозы для российского персонала готов к его немедленной эвакуации, первым шагом... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:50:00+03:00
2025-06-22T23:50:00+03:00
2025-06-22T23:50:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Росатом" следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС "Бушер", в случае угрозы для российского персонала готов к его немедленной эвакуации, первым шагом планируется эвакуировать женщин и детей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы следим за развитием ситуации, контролируем ее, и в случае возникновения угрозы для нашего персонала, задействованного в сооружении двух энергоблоков АЭС, готовы к немедленной эвакуации. В качестве первого шага планируем эвакуировать женщин и детей", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
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в мире, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, сша, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, энергетика
В мире, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, США, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Энергетика
"Росатом" готов к эвакуации россиян с иранской АЭС при необходимости
Росатом готов эвакуировать российский персонал с АЭС Бушер при наличии угрозы