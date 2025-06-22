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"Росатом" готов к эвакуации россиян с иранской АЭС при необходимости - РИА Новости, 22.06.2025
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23:50 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024711555.html
"Росатом" готов к эвакуации россиян с иранской АЭС при необходимости
"Росатом" готов к эвакуации россиян с иранской АЭС при необходимости - РИА Новости, 22.06.2025
"Росатом" готов к эвакуации россиян с иранской АЭС при необходимости
"Росатом" следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС "Бушер", в случае угрозы для российского персонала готов к его немедленной эвакуации, первым шагом... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:50:00+03:00
2025-06-22T23:50:00+03:00
в мире
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бушерская аэс
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
сша
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Росатом" следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС "Бушер", в случае угрозы для российского персонала готов к его немедленной эвакуации, первым шагом планируется эвакуировать женщин и детей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы следим за развитием ситуации, контролируем ее, и в случае возникновения угрозы для нашего персонала, задействованного в сооружении двух энергоблоков АЭС, готовы к немедленной эвакуации. В качестве первого шага планируем эвакуировать женщин и детей", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html
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в мире, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, сша, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, энергетика
В мире, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, США, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Энергетика
"Росатом" готов к эвакуации россиян с иранской АЭС при необходимости

Росатом готов эвакуировать российский персонал с АЭС Бушер при наличии угрозы

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Росатом" следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС "Бушер", в случае угрозы для российского персонала готов к его немедленной эвакуации, первым шагом планируется эвакуировать женщин и детей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы следим за развитием ситуации, контролируем ее, и в случае возникновения угрозы для нашего персонала, задействованного в сооружении двух энергоблоков АЭС, готовы к немедленной эвакуации. В качестве первого шага планируем эвакуировать женщин и детей", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Россия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на Иран
Вчера, 18:25
 
В миреАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильСШАСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеЭнергетика
 
 
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