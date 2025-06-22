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Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025
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23:36 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024709748.html
Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя
Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025
Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя
Иран в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право на развитие мирной атомной программы, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:36:00+03:00
2025-06-22T23:36:00+03:00
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ООН, 22 июн – РИА Новости. Иран в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право на развитие мирной атомной программы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Иран в соответствии с ДНЯО имеет право на развитие мирной атомной программы, и США сегодня ночью фактически перечеркнули многолетние дипломатические усилия, направленные на соблюдение этого основополагающего принципа", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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в мире, иран, россия, сша, василий небензя, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана
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Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя

Небензя: Иран имеет право на развитие мирной атомной программы

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 22 июн – РИА Новости. Иран в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право на развитие мирной атомной программы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Иран в соответствии с ДНЯО имеет право на развитие мирной атомной программы, и США сегодня ночью фактически перечеркнули многолетние дипломатические усилия, направленные на соблюдение этого основополагающего принципа", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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