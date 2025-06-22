https://ria.ru/20250622/iran-2024709748.html
Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя
Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025
Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя
Иран в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право на развитие мирной атомной программы, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:36:00+03:00
2025-06-22T23:36:00+03:00
2025-06-22T23:36:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
василий небензя
оон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
обострение отношений сша и ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
ООН, 22 июн – РИА Новости. Иран в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право на развитие мирной атомной программы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Иран в соответствии с ДНЯО имеет право на развитие мирной атомной программы, и США сегодня ночью фактически перечеркнули многолетние дипломатические усилия, направленные на соблюдение этого основополагающего принципа", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250622/iran-2024692988.html
иран
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, сша, василий небензя, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Россия, США, Василий Небензя, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Обострение отношений США и Ирана
Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя
Небензя: Иран имеет право на развитие мирной атомной программы