https://ria.ru/20250622/iran-2024709748.html

Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя

Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025

Иран имеет право на мирный атом, заявил Небензя

Иран в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право на развитие мирной атомной программы, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:36:00+03:00

2025-06-22T23:36:00+03:00

2025-06-22T23:36:00+03:00

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ООН, 22 июн – РИА Новости. Иран в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право на развитие мирной атомной программы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Иран в соответствии с ДНЯО имеет право на развитие мирной атомной программы, и США сегодня ночью фактически перечеркнули многолетние дипломатические усилия, направленные на соблюдение этого основополагающего принципа", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, россия, сша, василий небензя, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана