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Ядерную программу Ирана не остановить ударами, заявили в Минобороны Франции

Ядерную программу Ирана не остановить ударами, заявили в Минобороны Франции - РИА Новости, 22.06.2025

Ядерную программу Ирана не остановить ударами, заявили в Минобороны Франции

Удары по ядерным объектам Ирана не приведут к остановке его ядерной программы, считает министр обороны Франции Себастьян Лекорню. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:24:00+03:00

2025-06-22T23:24:00+03:00

2025-06-22T23:24:00+03:00

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ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Удары по ядерным объектам Ирана не приведут к остановке его ядерной программы, считает министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Ранее в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате американских ударов по иранским ядерным объектам "ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены". При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что Соединенные Штаты не могут со 100% уверенностью подтвердить полное уничтожение всех объектов иранской ядерной инфраструктуры, но выразил уверенность, что удары "существенно отсрочили" развитие атомной программы Тегерана. "Мы часто слышим эту простую идею о том, что несколько ударов быстро уничтожат ядерную программу Ирана. Но эта программа старая, она размещена на нескольких объектах, зарытых под землей. Иранская система всегда адаптировалась. Даже нейтрализация ученых только задерживает программу, но не останавливает ее", - сказал Лекорню в интервью изданию Parisien. По его мнению, "думать, что чудо-бомба, даже американская GBU-57, способная проникать в глубокие подземные объекты, решит проблему, - чистая иллюзия". "Удары по ядерным и баллистическим системам Ирана - две понятные цели. Но этого будет недостаточно, чтобы устранить угрозу. А с ударами армии обороны Израиля по энергетической инфраструктуре, по ряду учреждений, по иранским СМИ мы отходим от (заявленной цели уничтожения - ред.) ядерной программы как таковой", - подчеркнул министр. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html

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