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Принудить Иран к переговорам невозможно, заявил источник - РИА Новости, 22.06.2025
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22:33 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024703507.html
Принудить Иран к переговорам невозможно, заявил источник
Принудить Иран к переговорам невозможно, заявил источник - РИА Новости, 22.06.2025
Принудить Иран к переговорам невозможно, заявил источник
Заставить Тегеран сесть за стол переговоров невозможно, пока по Ирану продолжают наноситься удары, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:33:00+03:00
2025-06-22T22:33:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заставить Тегеран сесть за стол переговоров невозможно, пока по Ирану продолжают наноситься удары, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. "Если говорить коротко: никаких переговоров под ударами пушек. Принудить Иран к переговорам под огнем невозможно. Это нынешняя позиция Тегерана, и она не изменится", - сказал источник. Собеседник агентства отметил, что нельзя говорить, что Иран когда-либо отказывался от переговоров, "даже в условиях экономической войны, развязанной против нашей страны". "Однако сегодня переговоры невозможны, поскольку другая сторона наносит удары и атакует Иран", - добавил он. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Принудить Иран к переговорам невозможно, заявил источник

Принудить Иран к переговорам нельзя, пока по стране продолжаются удары

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заставить Тегеран сесть за стол переговоров невозможно, пока по Ирану продолжают наноситься удары, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана.
"Если говорить коротко: никаких переговоров под ударами пушек. Принудить Иран к переговорам под огнем невозможно. Это нынешняя позиция Тегерана, и она не изменится", - сказал источник.
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Собеседник агентства отметил, что нельзя говорить, что Иран когда-либо отказывался от переговоров, "даже в условиях экономической войны, развязанной против нашей страны". "Однако сегодня переговоры невозможны, поскольку другая сторона наносит удары и атакует Иран", - добавил он.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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