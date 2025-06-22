https://ria.ru/20250622/iran-2024703228.html

Постпред Израиля при ООН заявил, что в Иране осталось много целей

Постпред Израиля при ООН заявил, что в Иране осталось много целей - РИА Новости, 22.06.2025

Постпред Израиля при ООН заявил, что в Иране осталось много целей

Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что в Иране осталось еще "много целей". РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:32:00+03:00

2025-06-22T22:32:00+03:00

2025-06-22T22:32:00+03:00

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ООН, 22 июн - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что в Иране осталось еще "много целей". "У нас еще остается много целей. Вопрос к Ирану, они должны быть очень аккуратны о своих шагах", - сказал Данон журналистам. Он заявил, что Израиль нацеливается только на военные объекты, а Иран якобы напротив атакует гражданские. "Любые дальнейшие атаки против нашего гражданского населения будут встречены превосходящей, справедливой силой", - сказал Данон. Постпред подчеркнул, что удары по Ирану не преследуют целью смену руководства республики, хотя Израилю бы этого хотелось, но решение о власти в Иране должен принимать народ страны. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

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