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Гросси призвал прекратить атаки на Иран - РИА Новости, 22.06.2025
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22:31 22.06.2025 (обновлено: 22:47 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024703114.html
Гросси призвал прекратить атаки на Иран
Гросси призвал прекратить атаки на Иран - РИА Новости, 22.06.2025
Гросси призвал прекратить атаки на Иран
Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране, они должны выполнять свою работу, для этого необходимо прекращение боевых действий, призвал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:31:00+03:00
2025-06-22T22:47:00+03:00
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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране, они должны выполнять свою работу, для этого необходимо прекращение боевых действий, призвал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране, и они должны выполнять свою работу. Для этого необходимо прекращение боевых действий, чтобы Иран мог впустить специалистов на объекты с соблюдением всех условий безопасности и охраны", - заявил Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи. Трансляция его выступления велась на официальном портале ООН.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html
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иран, магатэ, в мире, сша, рафаэль гросси, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль
Иран, МАГАТЭ, В мире, США, Рафаэль Гросси, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль
Гросси призвал прекратить атаки на Иран

Гросси призвал прекратить атаки на Иран для обеспечения работы МАГАТЭ в стране

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране, они должны выполнять свою работу, для этого необходимо прекращение боевых действий, призвал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«
"Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране, и они должны выполнять свою работу. Для этого необходимо прекращение боевых действий, чтобы Иран мог впустить специалистов на объекты с соблюдением всех условий безопасности и охраны", - заявил Гросси в ходе заседания Совбеза ООН, выступая по видеосвязи. Трансляция его выступления велась на официальном портале ООН.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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ИранМАГАТЭВ миреСШАРафаэль ГроссиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраиль
 
 
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