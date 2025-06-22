https://ria.ru/20250622/iran-2024688822.html

В Иране началась демонстрация с призывами осудить атаки США

В Иране началась демонстрация с призывами осудить атаки США - РИА Новости, 22.06.2025

В Иране началась демонстрация с призывами осудить атаки США

Демонстрация с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана проходит в центре иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T19:40:00+03:00

2025-06-22T19:40:00+03:00

2025-06-22T19:40:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Демонстрация с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана проходит в центре иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости. На площади Энкелаб в центре Тегерана огромные толпы демонстрантов скандируют лозунги с призывами осудить Израиль и США. Площадь не вмещает огромную толпу людей - среди участников демонстрации как мужчины, так и женщины. Многие размахивают зелено-бело-красными флагами исламской республики. Пожилой мужчина демонстрирует табличку с лозунгом "Долой Израиль!". Эта табличка - одна из многих, призывающих США и Израиль "убрать руки от Ирана". США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Демонстрация с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана Демонстрация с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана проходит в центре иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости. На площади Энкелаб в центре Тегерана люди скандируют лозунги с призывами осудить Израиль и США. 2025-06-22T19:40 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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