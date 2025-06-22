https://ria.ru/20250622/iran-2024669584.html
Вэнс рассказал о последствиях отказа Ирана от переговоров
Вэнс рассказал о последствиях отказа Ирана от переговоров - РИА Новости, 22.06.2025
Вэнс рассказал о последствиях отказа Ирана от переговоров
Если Иран не захочет вовлечения в переговоры с США, он оставит Вашингтону не так много вариантов действий на будущее, заявил американский вице-президент Джей Ди РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:01:00+03:00
2025-06-22T17:01:00+03:00
2025-06-22T17:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Если Иран не захочет вовлечения в переговоры с США, он оставит Вашингтону не так много вариантов действий на будущее, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) сказал, что хочет сейчас вовлечься в дипломатический процесс. Если Иран не будет играть в мяч здесь, они не оставят нам многих вариантов на будущее", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Вэнс рассказал о последствиях отказа Ирана от переговоров
Вэнс: в случае отказа Ирана от переговоров у США будет не так много вариантов