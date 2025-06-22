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Вэнс рассказал о последствиях отказа Ирана от переговоров - РИА Новости, 22.06.2025
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17:01 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024669584.html
Вэнс рассказал о последствиях отказа Ирана от переговоров
Вэнс рассказал о последствиях отказа Ирана от переговоров - РИА Новости, 22.06.2025
Вэнс рассказал о последствиях отказа Ирана от переговоров
Если Иран не захочет вовлечения в переговоры с США, он оставит Вашингтону не так много вариантов действий на будущее, заявил американский вице-президент Джей Ди РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:01:00+03:00
2025-06-22T17:01:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Если Иран не захочет вовлечения в переговоры с США, он оставит Вашингтону не так много вариантов действий на будущее, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) сказал, что хочет сейчас вовлечься в дипломатический процесс. Если Иран не будет играть в мяч здесь, они не оставят нам многих вариантов на будущее", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
https://ria.ru/20250617/iran-2023412561.html
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Вэнс рассказал о последствиях отказа Ирана от переговоров

Вэнс: в случае отказа Ирана от переговоров у США будет не так много вариантов

© AP Photo / Stefan JeremiahДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Если Иран не захочет вовлечения в переговоры с США, он оставит Вашингтону не так много вариантов действий на будущее, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) сказал, что хочет сейчас вовлечься в дипломатический процесс. Если Иран не будет играть в мяч здесь, они не оставят нам многих вариантов на будущее", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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