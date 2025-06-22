Эксперт объяснил выбор США объектов для ударов по Ирану
Хлебников назвал Фордо, Исфахан и Натанзу ключевыми объектами ядерной программы
© Фото : U.S. Air ForceАмериканский стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
© Фото : U.S. Air Force
Американский стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США выбрали для ударов по территории Ирана Фордо, Исфахан и Натанзу, так как это ключевые объекты ядерной программы Ирана, а объект в Фордо - самый современный и самый укрепленный, сообщил РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), специалист по ближневосточной тематике Алексей Хлебников.
"Там находятся ключевые объекты ядерной программы Ирана. Объект в Фордо является самым современным и самым укрепленным, находящимся глубоко под землей и защищенный скалами", - сказал Хлебников.
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Он подчеркнул, что также в Фордо Иран может обогащать уран до высокого уровня.
Хлебников также пояснил, что комплекс в Натанзе - крупнейший надземный объект по переработке урана, где также проводилось его обогащение, однако в последние годы Иран перемещал объекты под землю.
"В Исфахане также находятся заводы по переработке урана и крупный научно-исследовательский центр", - заключил эксперт.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
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