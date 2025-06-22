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Эксперт объяснил выбор США объектов для ударов по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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16:08 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024662181.html
Эксперт объяснил выбор США объектов для ударов по Ирану
Эксперт объяснил выбор США объектов для ударов по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Эксперт объяснил выбор США объектов для ударов по Ирану
США выбрали для ударов по территории Ирана Фордо, Исфахан и Натанзу, так как это ключевые объекты ядерной программы Ирана, а объект в Фордо - самый современный... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:08:00+03:00
2025-06-22T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США выбрали для ударов по территории Ирана Фордо, Исфахан и Натанзу, так как это ключевые объекты ядерной программы Ирана, а объект в Фордо - самый современный и самый укрепленный, сообщил РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), специалист по ближневосточной тематике Алексей Хлебников. "Там находятся ключевые объекты ядерной программы Ирана. Объект в Фордо является самым современным и самым укрепленным, находящимся глубоко под землей и защищенный скалами", - сказал Хлебников. Он подчеркнул, что также в Фордо Иран может обогащать уран до высокого уровня. Хлебников также пояснил, что комплекс в Натанзе - крупнейший надземный объект по переработке урана, где также проводилось его обогащение, однако в последние годы Иран перемещал объекты под землю. "В Исфахане также находятся заводы по переработке урана и крупный научно-исследовательский центр", - заключил эксперт. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
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в мире, иран, сша, исфахан, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Исфахан, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Эксперт объяснил выбор США объектов для ударов по Ирану

Хлебников назвал Фордо, Исфахан и Натанзу ключевыми объектами ядерной программы

© Фото : U.S. Air ForceАмериканский стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : U.S. Air Force
Американский стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США выбрали для ударов по территории Ирана Фордо, Исфахан и Натанзу, так как это ключевые объекты ядерной программы Ирана, а объект в Фордо - самый современный и самый укрепленный, сообщил РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), специалист по ближневосточной тематике Алексей Хлебников.
"Там находятся ключевые объекты ядерной программы Ирана. Объект в Фордо является самым современным и самым укрепленным, находящимся глубоко под землей и защищенный скалами", - сказал Хлебников.
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Он подчеркнул, что также в Фордо Иран может обогащать уран до высокого уровня.
Хлебников также пояснил, что комплекс в Натанзе - крупнейший надземный объект по переработке урана, где также проводилось его обогащение, однако в последние годы Иран перемещал объекты под землю.
Исфахане также находятся заводы по переработке урана и крупный научно-исследовательский центр", - заключил эксперт.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
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Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
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В миреИранСШАИсфаханДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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