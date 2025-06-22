https://ria.ru/20250622/iran-2024655342.html

В Пентагоне не знают, какие ядерные возможности остались у Ирана

В Пентагоне не знают, какие ядерные возможности остались у Ирана - РИА Новости, 22.06.2025

В Пентагоне не знают, какие ядерные возможности остались у Ирана

Пока невозможно сказать, какие ядерные возможности остались у Ирана после ударов США по ядерным объектам на иранской территории, заявил председатель... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:42:00+03:00

2025-06-22T15:42:00+03:00

2025-06-22T15:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Пока невозможно сказать, какие ядерные возможности остались у Ирана после ударов США по ядерным объектам на иранской территории, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн. "Пока не готова предварительная оценка ущерба, слишком рано говорить о том, что может быть там", - сказал Кейн журналистам в Пентагоне. Таким образом он ответил на вопрос о том, какие элементы ядерной программы могли остаться у Ирана. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/iran-2024633525.html

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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