https://ria.ru/20250622/iran-2024652914.html

США координировали удары по Ирану с союзниками в регионе, заявил Пентагон

США координировали удары по Ирану с союзниками в регионе, заявил Пентагон - РИА Новости, 22.06.2025

США координировали удары по Ирану с союзниками в регионе, заявил Пентагон

США координировали удары по ядерной инфраструктуре Ирана с союзниками на Ближнем Востоке, принимая во внимание их интересы и размещение войск, заявил в... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:31:00+03:00

2025-06-22T15:31:00+03:00

2025-06-22T15:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США координировали удары по ядерной инфраструктуре Ирана с союзниками на Ближнем Востоке, принимая во внимание их интересы и размещение войск, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет."Мы консультировались с союзниками, проявляя уважение к их интересам и вопросам размещения сил. В этих районах находятся как их войска, так и наши", - сказал министр обороны, добавив, что США "высоко ценят оказанную поддержку".Он также заявил, что Иран, по мнению Вашингтона, не воспользовался многочисленными шансами отказаться от разработки своей ядерной программы."Мы дали им все возможности, но в ответ столкнулись с глухим сопротивлением", - утверждает Хегсет.Как рассказал на брифинге председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн, в операции Вашингтона участвовали более 125 самолетов, включая бомбардировщики B-2, истребители, самолеты-заправщики и разведывательную технику.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, удар сша по ядерным объектам в иране, иран