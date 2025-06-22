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США координировали удары по Ирану с союзниками в регионе, заявил Пентагон - РИА Новости, 22.06.2025
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15:31 22.06.2025 (обновлено: 15:53 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024652914.html
США координировали удары по Ирану с союзниками в регионе, заявил Пентагон
США координировали удары по Ирану с союзниками в регионе, заявил Пентагон - РИА Новости, 22.06.2025
США координировали удары по Ирану с союзниками в регионе, заявил Пентагон
США координировали удары по ядерной инфраструктуре Ирана с союзниками на Ближнем Востоке, принимая во внимание их интересы и размещение войск, заявил в... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:31:00+03:00
2025-06-22T15:53:00+03:00
сша
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
удар сша по ядерным объектам в иране
иран
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США координировали удары по ядерной инфраструктуре Ирана с союзниками на Ближнем Востоке, принимая во внимание их интересы и размещение войск, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет."Мы консультировались с союзниками, проявляя уважение к их интересам и вопросам размещения сил. В этих районах находятся как их войска, так и наши", - сказал министр обороны, добавив, что США "высоко ценят оказанную поддержку".Он также заявил, что Иран, по мнению Вашингтона, не воспользовался многочисленными шансами отказаться от разработки своей ядерной программы."Мы дали им все возможности, но в ответ столкнулись с глухим сопротивлением", - утверждает Хегсет.Как рассказал на брифинге председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн, в операции Вашингтона участвовали более 125 самолетов, включая бомбардировщики B-2, истребители, самолеты-заправщики и разведывательную технику.
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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сша, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, удар сша по ядерным объектам в иране, иран
США, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Удар США по ядерным объектам в Иране, Иран
США координировали удары по Ирану с союзниками в регионе, заявил Пентагон

Пентагон: США координировали удары по Ирану с союзниками с учетом их интересов

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США координировали удары по ядерной инфраструктуре Ирана с союзниками на Ближнем Востоке, принимая во внимание их интересы и размещение войск, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.
"Мы консультировались с союзниками, проявляя уважение к их интересам и вопросам размещения сил. В этих районах находятся как их войска, так и наши", - сказал министр обороны, добавив, что США "высоко ценят оказанную поддержку".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Он также заявил, что Иран, по мнению Вашингтона, не воспользовался многочисленными шансами отказаться от разработки своей ядерной программы.
"Мы дали им все возможности, но в ответ столкнулись с глухим сопротивлением", - утверждает Хегсет.
Как рассказал на брифинге председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн, в операции Вашингтона участвовали более 125 самолетов, включая бомбардировщики B-2, истребители, самолеты-заправщики и разведывательную технику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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СШАМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреУдар США по ядерным объектам в ИранеИран
 
 
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