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Шеф Пентагона предостерег Иран от ответной атаки на американских военных - РИА Новости, 22.06.2025
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15:28 22.06.2025 (обновлено: 15:36 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024651838.html
Шеф Пентагона предостерег Иран от ответной атаки на американских военных
Шеф Пентагона предостерег Иран от ответной атаки на американских военных - РИА Новости, 22.06.2025
Шеф Пентагона предостерег Иран от ответной атаки на американских военных
Возможная попытка ответной атаки Ирана по военным США после осуществленных американскими силами ударов по иранским объектам станет "очень плохой идеей" для... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:28:00+03:00
2025-06-22T15:36:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
министерство обороны сша
пит хегсет
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Возможная попытка ответной атаки Ирана по военным США после осуществленных американскими силами ударов по иранским объектам станет "очень плохой идеей" для Тегерана, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет."Для Ирана или его сторонников было бы очень плохой идеей попытаться атаковать американские войска", - сказал он журналистам в Пентагоне, комментируя возможность ответной атаки Тегерана.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), министерство обороны сша, пит хегсет, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Министерство обороны США, Пит Хегсет, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Шеф Пентагона предостерег Иран от ответной атаки на американских военных

Хегсет назвал попытку ответной атаки Ирана на военных из США очень плохой идеей

© AP Photo / Virginia MayoМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Возможная попытка ответной атаки Ирана по военным США после осуществленных американскими силами ударов по иранским объектам станет "очень плохой идеей" для Тегерана, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Для Ирана или его сторонников было бы очень плохой идеей попытаться атаковать американские войска", - сказал он журналистам в Пентагоне, комментируя возможность ответной атаки Тегерана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
Вчера, 15:18
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Вчера, 11:29
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
 
В миреИранСШАТегеран (город)Министерство обороны СШАПит ХегсетВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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