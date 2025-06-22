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США считают, что Иран не отказался от разработки ядерной программы - РИА Новости, 22.06.2025
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15:28 22.06.2025 (обновлено: 16:36 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024651745.html
США считают, что Иран не отказался от разработки ядерной программы
США считают, что Иран не отказался от разработки ядерной программы - РИА Новости, 22.06.2025
США считают, что Иран не отказался от разработки ядерной программы
Иран, по мнению Вашингтона, не воспользовался многочисленными шансами отказаться от разработки своей ядерной программы, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:28:00+03:00
2025-06-22T16:36:00+03:00
сша
иран
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
вашингтон (штат)
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Иран, по мнению Вашингтона, не воспользовался многочисленными шансами отказаться от разработки своей ядерной программы, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет."Мы дали им все возможности, но в ответ столкнулись с глухим сопротивлением", - утверждает Хегсет.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
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сша, иран, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, вашингтон (штат), пит хегсет
США, Иран, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Вашингтон (штат), Пит Хегсет
США считают, что Иран не отказался от разработки ядерной программы

Пентагон: Иран не воспользовался шансом отказаться от ядерной программы

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Иран, по мнению Вашингтона, не воспользовался многочисленными шансами отказаться от разработки своей ядерной программы, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.
"Мы дали им все возможности, но в ответ столкнулись с глухим сопротивлением", - утверждает Хегсет.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
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