https://ria.ru/20250622/iran-2024651745.html

США считают, что Иран не отказался от разработки ядерной программы

США считают, что Иран не отказался от разработки ядерной программы - РИА Новости, 22.06.2025

США считают, что Иран не отказался от разработки ядерной программы

Иран, по мнению Вашингтона, не воспользовался многочисленными шансами отказаться от разработки своей ядерной программы, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:28:00+03:00

2025-06-22T15:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Иран, по мнению Вашингтона, не воспользовался многочисленными шансами отказаться от разработки своей ядерной программы, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет."Мы дали им все возможности, но в ответ столкнулись с глухим сопротивлением", - утверждает Хегсет.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.

https://ria.ru/20250622/ataka-2024649337.html

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сша, иран, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, вашингтон (штат), пит хегсет