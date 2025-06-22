https://ria.ru/20250622/iran-2024649042.html

Удары по Ирану не были направлены на свержение власти, заявил Пентагон

Удары по Ирану не были направлены на свержение власти, заявил Пентагон - РИА Новости, 22.06.2025

Удары по Ирану не были направлены на свержение власти, заявил Пентагон

Удары по Ирану не были направлены не свержение власти в стране, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:21:00+03:00

2025-06-22T15:21:00+03:00

2025-06-22T17:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Удары по Ирану не были направлены не свержение власти в стране, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.Он подчеркнул, что мирное население также не было целью атаки. "Ирану четко известна позиция США и шаги, которые нужно предпринять для достижения мира. Мы надеемся, что они пойдут этим путем", - сказал министр на спецбрифинге.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо его ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас не тот случай". Именно Вашингтон, по его словам, предал дипломатию. Аракчи добавил, что республика примет все меры для защиты своей безопасности и интересов.МИД России решительно осудил удары США по Ирану, отметив, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. В ведомстве подчеркнули, что Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на эти события.

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Хегсет о том, почему США нанесли удар по Ирану США ударили по Ирану, не преследуя цели смены власти в республике, а якобы для нейтрализации угроз американским "национальным интересам", заявил глава Пентагона Пит Хегсет. 2025-06-22T15:21 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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