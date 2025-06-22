https://ria.ru/20250622/iran-2024648808.html

Пентагон: США совершили самую дальнюю миссию с участием бомбардировщиков

Пентагон: США совершили самую дальнюю миссию с участием бомбардировщиков - РИА Новости, 22.06.2025

Пентагон: США совершили самую дальнюю миссию с участием бомбардировщиков

США при ударах по Ирану осуществили самую дальнюю с 2001 года миссию с участием бомбардировщиков B-2 Spirit, сообщил на пресс-конференции шеф Пентагона Пит... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:19:00+03:00

2025-06-22T15:19:00+03:00

2025-06-22T16:35:00+03:00

сша

министерство обороны сша

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США при ударах по Ирану осуществили самую дальнюю с 2001 года миссию с участием бомбардировщиков B-2 Spirit, сообщил на пресс-конференции шеф Пентагона Пит Хегсет.Глава ведомства отметил, что операция готовилась в условиях высокой секретности и точности. По его словам, при этом использовались "самые мощные в истории" проникающие боеприпасы."Это была не операция по смене режима в Тегеране. Цель была ясна: нейтрализовать угрозу для наших интересов и защитить союзников, включая Израиль", - подчеркнул глава Пентагона.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо его ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас не тот случай". Именно Вашингтон, по его словам, предал дипломатию. Аракчи добавил, что республика примет все меры для защиты своей безопасности и интересов.МИД России решительно осудил удары США по Ирану, отметив, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. В ведомстве подчеркнули, что Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на эти события.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

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Заявление главы Пентагона Хегсета после ударов США по ядерным объектам Ирана Глава Пентагона Хегсет после ударов США по ядерным объектам Ирана призвал Тегеран "встать на путь мира". 2025-06-22T15:19 true PT0M29S

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сша, министерство обороны сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране