https://ria.ru/20250622/iran-2024648205.html

Пентагон подтвердил использование бомбардировщиков США при атаке на Иран

Пентагон подтвердил использование бомбардировщиков США при атаке на Иран - РИА Новости, 22.06.2025

Пентагон подтвердил использование бомбардировщиков США при атаке на Иран

Шеф Пентагона Пит Хегсет в воскресенье подтвердил, что при атаке на Иран использовались американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:16:00+03:00

2025-06-22T15:16:00+03:00

2025-06-22T15:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет в воскресенье подтвердил, что при атаке на Иран использовались американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные снаряды MOP (GBU-57)."Это был исторический удар, в ходе которого бомбардировщики B-2 Spirit совершили самую продолжительную миссию с 2001 года и впервые применили в боевых условиях MOP (противобункерная бомба GBU-57 - ред.)", - сообщил он журналистам на брифинге.Шеф Пентагона отметил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана" в результате атаки.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/iran-2024636695.html

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в мире, иран, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, пит хегсет, дональд трамп, аббас аракчи, оон, магатэ, b-2 (northrop grumman b2 spirit)