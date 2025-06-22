https://ria.ru/20250622/iran-2024647658.html

США не ищут войны с Ираном, заявил глава Пентагона

США не ищут войны с Ираном, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 22.06.2025

США не ищут войны с Ираном, заявил глава Пентагона

США не стремятся к войне с Ираном, но готовы быстро и решительно действовать в случае угрозы своим гражданам, союзникам или интересам в регионе, заявил глава... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:14:00+03:00

2025-06-22T15:14:00+03:00

2025-06-22T15:31:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не стремятся к войне с Ираном, но готовы быстро и решительно действовать в случае угрозы своим гражданам, союзникам или интересам в регионе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции, посвященной ударам по ядерной инфраструктуре Ирана."Соединенные Штаты не ищут войны, но давайте проясним: мы будем действовать быстро и решительно, если наши люди, партнеры или интересы окажутся под угрозой", - сказал министр обороны США.Хегсет подчеркнул, что удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане готовились неделями с соблюдением максимальной секретности. По его словам, соответствующий приказ президента США Дональда Трампа был "сфокусированным, мощным и ясным".

https://ria.ru/20250622/iran-2024636695.html

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сша, иран, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, исфахан, пит хегсет, дональд трамп