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США не ищут войны с Ираном, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 22.06.2025
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15:14 22.06.2025 (обновлено: 15:31 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024647658.html
США не ищут войны с Ираном, заявил глава Пентагона
США не ищут войны с Ираном, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 22.06.2025
США не ищут войны с Ираном, заявил глава Пентагона
США не стремятся к войне с Ираном, но готовы быстро и решительно действовать в случае угрозы своим гражданам, союзникам или интересам в регионе, заявил глава... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:14:00+03:00
2025-06-22T15:31:00+03:00
сша
иран
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
исфахан
пит хегсет
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не стремятся к войне с Ираном, но готовы быстро и решительно действовать в случае угрозы своим гражданам, союзникам или интересам в регионе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции, посвященной ударам по ядерной инфраструктуре Ирана."Соединенные Штаты не ищут войны, но давайте проясним: мы будем действовать быстро и решительно, если наши люди, партнеры или интересы окажутся под угрозой", - сказал министр обороны США.Хегсет подчеркнул, что удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане готовились неделями с соблюдением максимальной секретности. По его словам, соответствующий приказ президента США Дональда Трампа был "сфокусированным, мощным и ясным".
https://ria.ru/20250622/iran-2024636695.html
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сша, иран, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, исфахан, пит хегсет, дональд трамп
США, Иран, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Исфахан, Пит Хегсет, Дональд Трамп
США не ищут войны с Ираном, заявил глава Пентагона

Пентагон: США не ищут войны с Ираном, готовы защищать интересы

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не стремятся к войне с Ираном, но готовы быстро и решительно действовать в случае угрозы своим гражданам, союзникам или интересам в регионе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции, посвященной ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.
"Соединенные Штаты не ищут войны, но давайте проясним: мы будем действовать быстро и решительно, если наши люди, партнеры или интересы окажутся под угрозой", - сказал министр обороны США.
Хегсет подчеркнул, что удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане готовились неделями с соблюдением максимальной секретности. По его словам, соответствующий приказ президента США Дональда Трампа был "сфокусированным, мощным и ясным".
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
МИД Ирана ответил на вопрос о закрытии Ормузского пролива после удара США
Вчера, 14:14
 
СШАИранМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреИсфаханПит ХегсетДональд Трамп
 
 
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