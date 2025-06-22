Британский премьер призвал Иран вернуться за стол переговоров
Даунинг-стрит: премьеры Британии и Омана призвали Иран вернуться к переговорам
© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и султан Омана Кабус бен Саид аль-Саид в телефонном разговоре в воскресенье повторили свой призыв к Ирану вернуться за стол переговоров и подчеркнули необходимость деэскалации на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Даунинг-стрит.
"Обсуждая события, произошедшие за ночь на Ближнем Востоке, лидеры подчеркнули, что ядерная программа Ирана представляет серьезную угрозу, и повторили призывы к Ирану вернуться за стол переговоров. Эскалация конфликта не отвечает ни чьим интересам, и основное внимание должно быть сосредоточено на деэскалации", - говорится в заявлении.
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Все лидеры также сошлись на том, что ситуация в Газе невыносима и что сторонам конфликта следует немедленно прекратить огонь, сообщает Даунинг-стрит.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.