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МИД Словакии после ударов США по Ирану призвал решать конфликты в ООН

МИД Словакии после ударов США по Ирану призвал решать конфликты в ООН - РИА Новости, 22.06.2025

МИД Словакии после ударов США по Ирану призвал решать конфликты в ООН

Глава МИД Словакии Юрай Бланар после ударов США по Ирану призвал решать любые конфликты в ООН, а не с помощью оружия. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:06:00+03:00

2025-06-22T15:06:00+03:00

2025-06-22T15:06:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после ударов США по Ирану призвал решать любые конфликты в ООН, а не с помощью оружия. “Словакия на всех многосторонних форумах обращает внимание на эрозию международного права и его несоблюдение. Любой конфликт необходимо решать в ООН, а не с помощью оружия, пусть даже речь идет о каком угодно якобы хорошем намерении. Недопустимо, чтобы какое-либо государство на территории другого независимого государства проводило военные операции”, - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook*. Министр отметил, Ближнему Востоку нужен мир и стабильность, призвав к деэскалации ситуации и возвращению к дипломатии и диалогу. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T15:06 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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