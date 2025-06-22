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В Совфеде прокомментировали удары США по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
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14:31 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024639754.html
В Совфеде прокомментировали удары США по иранским ядерным объектам
В Совфеде прокомментировали удары США по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
В Совфеде прокомментировали удары США по иранским ядерным объектам
Война на Ближнем Востоке будет только расширяться, Иран будет вынужден ответить на попытки посягнуть на его суверенитет, заявил сенатор РФ Андрей Клишас. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:31:00+03:00
2025-06-22T14:31:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
андрей клишас
дональд трамп
антониу гутерреш
магатэ
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Война на Ближнем Востоке будет только расширяться, Иран будет вынужден ответить на попытки посягнуть на его суверенитет, заявил сенатор РФ Андрей Клишас. "К большому сожалению, война на Ближнем Востоке будет расширяться, она не закончится с американскими ударами по Ирану в ночь на 22 июня. Исламская Республика вынуждена будет отвечать на нарушение суверенитета и агрессию против своей страны, т.к. режим, который не способен защитить суверенитет своего государства, всегда обречён", - написал он в своем телеграм-канале. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), андрей клишас, дональд трамп, антониу гутерреш, магатэ, оон, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Андрей Клишас, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, МАГАТЭ, ООН, Удар США по ядерным объектам в Иране
В Совфеде прокомментировали удары США по иранским ядерным объектам

Клишас: Иран вынужден ответить, война на Ближнем Востоке будет расширяться

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Война на Ближнем Востоке будет только расширяться, Иран будет вынужден ответить на попытки посягнуть на его суверенитет, заявил сенатор РФ Андрей Клишас.
"К большому сожалению, война на Ближнем Востоке будет расширяться, она не закончится с американскими ударами по Ирану в ночь на 22 июня. Исламская Республика вынуждена будет отвечать на нарушение суверенитета и агрессию против своей страны, т.к. режим, который не способен защитить суверенитет своего государства, всегда обречён", - написал он в своем телеграм-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Вчера, 11:29
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
 
В миреИранСШАТегеран (город)Андрей КлишасДональд ТрампАнтониу ГутеррешМАГАТЭООНУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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