В Совфеде прокомментировали удары США по иранским ядерным объектам
Клишас: Иран вынужден ответить, война на Ближнем Востоке будет расширяться
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Война на Ближнем Востоке будет только расширяться, Иран будет вынужден ответить на попытки посягнуть на его суверенитет, заявил сенатор РФ Андрей Клишас.
"К большому сожалению, война на Ближнем Востоке будет расширяться, она не закончится с американскими ударами по Ирану в ночь на 22 июня. Исламская Республика вынуждена будет отвечать на нарушение суверенитета и агрессию против своей страны, т.к. режим, который не способен защитить суверенитет своего государства, всегда обречён", - написал он в своем телеграм-канале.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.