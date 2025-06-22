https://ria.ru/20250622/iran-2024637716.html

Лихачев рассказал об обстановке на АЭС "Бушер" после удара США по Ирану

Лихачев рассказал об обстановке на АЭС "Бушер" после удара США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

Лихачев рассказал об обстановке на АЭС "Бушер" после удара США по Ирану

Обстановка на площадке АЭС "Бушер" продолжает оставаться спокойной, удары по Ирану в ночь на воскресенье не затронули эту часть страны, заявил глава "Росатома"... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:18:00+03:00

2025-06-22T14:18:00+03:00

2025-06-22T14:18:00+03:00

в мире

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дональд трамп

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Обстановка на площадке АЭС "Бушер" продолжает оставаться спокойной, удары по Ирану в ночь на воскресенье не затронули эту часть страны, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Обстановка на площадке АЭС "Бушер" продолжает оставаться спокойной. Удары последней ночи не затронули эту часть территории Ирана", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.

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Ольга Фомченкова

в мире, бушерская аэс, иран, тегеран (город), алексей лихачев, дональд трамп, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране