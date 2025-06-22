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Глава МИД Австрии назвала атаку США на Иран драматическим шагом - РИА Новости, 22.06.2025
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14:01 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024635192.html
Глава МИД Австрии назвала атаку США на Иран драматическим шагом
Глава МИД Австрии назвала атаку США на Иран драматическим шагом - РИА Новости, 22.06.2025
Глава МИД Австрии назвала атаку США на Иран драматическим шагом
Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер назвала удар США по Ирану драматическим шагом и призвала не жертвовать международным правом, Вена выступает за... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:01:00+03:00
2025-06-22T14:01:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
антониу гутерреш
александрия окасио-кортес
магатэ
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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер назвала удар США по Ирану драматическим шагом и призвала не жертвовать международным правом, Вена выступает за дипломатию. "Бомбардировка иранских ядерных объектов со стороны США - это драматический шаг", - написала глава МИД в своем официальном канале в соцсети Х. При этом министр отметила, что у нее нет сомнений в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Она также обвинила Тегеран в том, что он "отказывает Израилю в праве на существование и несет ответственность за дестабилизацию и террор в регионе и во всем мире". "Но международное право не должно отходить на второй план. Австрия по-прежнему выступает за дипломатию, а не за эскалацию. Поэтому я буду продолжать выступать за политические решения, а не за эскалацию насилия", - подчеркнула глава МИД. Она также отметила, что за последние несколько недель неоднократно обсуждала этот вопрос со своими европейскими партнерами, а также с министрами иностранных дел США и Израиля. "Завтра я вновь подниму этот вопрос с моими коллегами из ЕС в Брюсселе", - добавила министр. По ее словам, сейчас стороны стоят на распутье. "Хотим ли мы жить в мире, где действует право сильного? Или все же в мире, где сильным является право? Для такой страны, как Австрия, это не теоретический, а вопрос выживания. Я призываю все стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров", - подчеркнула она, отметив при этом, что возможный выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия или блокировка Ормузского пролива ставят под угрозу перспективу возвращения к дипломатии. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, антониу гутерреш, александрия окасио-кортес, магатэ, оон, евросоюз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Александрия Окасио-Кортес, МАГАТЭ, ООН, Евросоюз, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Глава МИД Австрии назвала атаку США на Иран драматическим шагом

Майнль-Райзингер назвала удар США по ядерным объектам Ирана драматическим шагом

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ВЕНА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер назвала удар США по Ирану драматическим шагом и призвала не жертвовать международным правом, Вена выступает за дипломатию.
"Бомбардировка иранских ядерных объектов со стороны США - это драматический шаг", - написала глава МИД в своем официальном канале в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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При этом министр отметила, что у нее нет сомнений в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Она также обвинила Тегеран в том, что он "отказывает Израилю в праве на существование и несет ответственность за дестабилизацию и террор в регионе и во всем мире".
"Но международное право не должно отходить на второй план. Австрия по-прежнему выступает за дипломатию, а не за эскалацию. Поэтому я буду продолжать выступать за политические решения, а не за эскалацию насилия", - подчеркнула глава МИД.
Она также отметила, что за последние несколько недель неоднократно обсуждала этот вопрос со своими европейскими партнерами, а также с министрами иностранных дел США и Израиля.
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"Завтра я вновь подниму этот вопрос с моими коллегами из ЕС в Брюсселе", - добавила министр.
По ее словам, сейчас стороны стоят на распутье.
"Хотим ли мы жить в мире, где действует право сильного? Или все же в мире, где сильным является право? Для такой страны, как Австрия, это не теоретический, а вопрос выживания. Я призываю все стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров", - подчеркнула она, отметив при этом, что возможный выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия или блокировка Ормузского пролива ставят под угрозу перспективу возвращения к дипломатии.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
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В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАнтониу ГутеррешАлександрия Окасио-КортесМАГАТЭООНЕвросоюзВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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