https://ria.ru/20250622/iran-2024633687.html

Медведев высказался об ущербе от ударов США по иранским ядерным объектам

Медведев высказался об ущербе от ударов США по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025

Медведев высказался об ущербе от ударов США по иранским ядерным объектам

Критическая инфраструктура ядерного цикла после ночных ударов США по Ирану, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно, заявил зампредседателя... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:47:00+03:00

2025-06-22T13:47:00+03:00

2025-06-22T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Критическая инфраструктура ядерного цикла после ночных ударов США по Ирану, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. "Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране? Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно", - написал в своем Telegram-канале Медведев. В парламенте Ирана ранее заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дмитрий медведев, дональд трамп, антониу гутерреш, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте