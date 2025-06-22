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Медведев рассказал, чего США добились ударом по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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13:47 22.06.2025 (обновлено: 17:41 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024633525.html
Медведев рассказал, чего США добились ударом по Ирану
Медведев рассказал, чего США добились ударом по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Медведев рассказал, чего США добились ударом по Ирану
Ряд стран готов напрямую поставить Тегерану свой ядерный боекомплект, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после ночных ударов США по Ирану. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:47:00+03:00
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в мире
иран
тегеран (город)
сша
дмитрий медведев
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ряд стран готов напрямую поставить Тегерану свой ядерный боекомплект, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после ночных ударов США по Ирану. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", иначе Иран ждут куда более серьезные последствия. "Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране? Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект", — написал Медведев.
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иран
тегеран (город)
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в мире, иран, тегеран (город), сша, дмитрий медведев, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Медведев рассказал, чего США добились ударом по Ирану

Медведев: после удара США ряд стран готовы поставить Ирану ядерный боекомплект

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ряд стран готов напрямую поставить Тегерану свой ядерный боекомплект, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после ночных ударов США по Ирану.
США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", иначе Иран ждут куда более серьезные последствия.
"Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране? Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект", — написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреИранТегеран (город)СШАДмитрий МедведевДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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