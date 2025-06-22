https://ria.ru/20250622/iran-2024633525.html

Медведев рассказал, чего США добились ударом по Ирану

Медведев рассказал, чего США добились ударом по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

Медведев рассказал, чего США добились ударом по Ирану

Ряд стран готов напрямую поставить Тегерану свой ядерный боекомплект, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после ночных ударов США по Ирану. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:47:00+03:00

2025-06-22T13:47:00+03:00

2025-06-22T17:41:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ряд стран готов напрямую поставить Тегерану свой ядерный боекомплект, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после ночных ударов США по Ирану. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", иначе Иран ждут куда более серьезные последствия. "Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране? Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект", — написал Медведев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, тегеран (город), сша, дмитрий медведев, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране