https://ria.ru/20250622/iran-2024633047.html

Последствия ударов США по Ирану еще предстоит оценить, заявил МИД России

Последствия ударов США по Ирану еще предстоит оценить, заявил МИД России - РИА Новости, 22.06.2025

Последствия ударов США по Ирану еще предстоит оценить, заявил МИД России

Последствия ударов США по ядерным объектам на территории Ирана, в том числе радиологические, еще предстоит оценить, но уже очевидно, что начался виток опасной... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:41:00+03:00

2025-06-22T13:41:00+03:00

2025-06-22T14:56:00+03:00

россия

иран

сша

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удар сша по ядерным объектам в иране

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Последствия ударов США по ядерным объектам на территории Ирана, в том числе радиологические, еще предстоит оценить, но уже очевидно, что начался виток опасной эскалации, заявили в МИД России.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН."Последствия данной акции, в том числе радиологические, еще предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно, что начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности. Риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, и без того охваченном множеством кризисов, существенно возрос", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T13:41 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, иран, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), удар сша по ядерным объектам в иране, в мире, обострение отношений сша и ирана