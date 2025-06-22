https://ria.ru/20250622/iran-2024631108.html

Иран никогда не покидал стол переговоров, заявил Аракчи

Иран никогда не покидал стол переговоров, заявил Аракчи - РИА Новости, 22.06.2025

Иран никогда не покидал стол переговоров, заявил Аракчи

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне реакции ЕС и Великобритании на удары США по иранским ядерным объектам заявил, что Иран никогда не покидал стол переговоров. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:35:00+03:00

2025-06-22T13:35:00+03:00

2025-06-22T13:35:00+03:00

в мире

иран

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне реакции ЕС и Великобритании на удары США по иранским ядерным объектам заявил, что Иран никогда не покидал стол переговоров. Ранее глава дипломатии Кая Каллас призвала все стороны обострения вокруг Ирана "сделать шаг назад" и избежать дальнейшей эскалации, а премьер Британии Кир Стармер в заявлении в соцсети X в связи с ударами по Ирану сообщил, что Лондон призывает Тегеран вернуться за стол переговоров и прийти к дипломатическому решению кризиса. "На прошлой неделе мы вели переговоры с США, когда Израиль решил подорвать ту дипломатию. На этой неделе мы вели переговоры с E3/ЕС, когда США решили подорвать эту дипломатию. К какому выводу можно прийти? По мнению Великобритании и главы дипломатии ЕС, за стол переговоров должен "вернуться" Иран. Но как Иран может вернуться к тому, что никогда не покидал, не то что не подрывал?" - написал Аракчи в соцсети X. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T13:35 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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