https://ria.ru/20250622/iran-2024629747.html

Удары США заставят Иран обзавестись ядерным оружием, считает эксперт

Удары США заставят Иран обзавестись ядерным оружием, считает эксперт - РИА Новости, 22.06.2025

Удары США заставят Иран обзавестись ядерным оружием, считает эксперт

Удары США по ядерным объектам в Иране заставят страну не пойти на переговоры о своей ядерной программе, а наоборот, обзавестись ядерным оружием, высказал мнение РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:29:00+03:00

2025-06-22T13:29:00+03:00

2025-06-22T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удары США по ядерным объектам в Иране заставят страну не пойти на переговоры о своей ядерной программе, а наоборот, обзавестись ядерным оружием, высказал мнение в беседе с РИА Новости политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. "Да, я считаю, что такая политика приведет к обратному результату. Если у Ирана, допустим, нет на сегодняшний день ядерного оружия, то такие бандитские действия со стороны США и Израиля заставят его все-таки таким оружием обзавестись. Как уже, собственно говоря, было с Северной Кореей, Пакистаном, Индией, тем же Израилем. То есть, если нет другого аргумента, то приходится применять ядерный аргумент", - сказал Никулин. Он подчеркнул, что после ударов США можно ожидать эскалацию - Иран, скорее всего, ответит либо ударом по американским базам на Ближнем Востоке, либо ударом по ядерному центру Израиля в Димоне, поэтому "такими безрассудными действиями Трамп ситуацию не улучшил, а ухудшил". По словам Никулина, США выбрали для ударов по Ирану объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, так как именно там, по данным МАГАТЭ происходит обогащение урана. "Я думаю, что это вызовет эскалацию массового террора по всему Ближнему Востоку. И не только. Я думаю, что сейчас террористы всех мастей начнут охотиться за американцами и израильтянами по всему миру. И в самих Соединенных Штатах Америки и так беспорядки идут против Трампа на волне антиэмигрантских его настроений. Сейчас к этому еще мусульманская община подключится. Мексиканская... Скорее всего, это будет закат политической карьеры Трампа. Можно сказать, политическое самоубийство", - полагает эксперт. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Президент России Владимир Путин заявлял в интервью телеканалу Sky News Arabia, что таких доказательств нет ни у МАГАТЭ, ни у России. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, также сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN.

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T13:29 true PT0M33S

"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T13:29 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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