У Ирана стало меньше поводов доверять Западу, заявил Аракчи
Аракчи: после ударов США у Ирана стало меньше поводов доверять Западу
© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июн – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что после ударов США у Тегерана стало меньше поводов доверять Западу, Тегеран "не понимает, с кем вести переговоры".
"Мы никогда не доверяли западным странам, когда вели переговоры с ними. Сейчас у нас меньше поводов доверять им. Конечно дипломатические средства должны быть использованы, дверь дипломатии должна оставаться открытой. Но в нынешней ситуации мы не можем принять решение по дипломатии, о том, с кем вести переговоры. После прекращения атак, мы подумаем о том, как возобновить дипломатию", - заявил Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.